Gimnasia hace este viernes su debut en la burbuja de la LNB

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia hará este viernes su debut en la Liga Nacional de Básquetbol “Copa Osvaldo Arduh”. Será cuando se enfrente en el “Templo del Rock” de Capital Federal con Argentino de Junín por la primera fecha de la Conferencia Sur.

El partido, que dará comienzo a las 16:45 –cambió de horario ya que estaba previsto para las 14:30-, se podrá ver a través del streaming de la Liga Contenidos.

Debido a la pandemia por coronavirus, la Asociación de Clubes juntamente con la Confederación Argentina de Básquetbol modificaron el comienzo de esta temporada y por esa razón, el certamen se jugará en dos burbujas. En una de ellas se disputan los partidos de la sede Sur –en el club Obras-, mientras que la Conferencia Norte celebra los encuentros en el “Héctor Etchart” del Ferro Carril Oeste, en Caballito.

Para esta nueva temporada, Gimnasia sumó a tres jugadores. Uno de ellos es el base tucumano Sebastián Orresta –ex Ferro-, el otro es el ala pivote venezolano Miguel Ruiz, de pasado por Platense, mientras que el tercero fue el alero Juan Fernández Chávez, quien viene de jugar en Atenas de Córdoba y que ya vistiera la camiseta del ”Verde” petrolero en la temporada 2016-2017.

Con esas tres caras nuevas y una corta preparación, producto de la misma pandemia, Gimnasia arranca este viernes una nueva participación en una Liga totalmente distinta a las jugadas con anterioridad.

Los que siguen en el equipo son el capitán Diego Romero, Jonatan Treise, Juan Manuel Rivero, Franco Giorgetti, Sebastián Vega, Bernardo Barrera, Franco Ferraria, Pedro Rossi y Leandro Fogel. Todos ellos dirigidos por el comodorense Martín Villagrán quien estará cumpliendo su cuarta temporada seguida al frente del equipo chubutense.

Cabe destacar que el alero Yoanki Mensia, y el pivote Pedro Bombino no pudieron salir de su país de origen –Cuba-, aunque se los espera para que se sumen con miras a los próximos compromisos.

Además de Gimnasia-Argentino, los otros cuatro partidos que se jugarán son: 11:00 Peñarol de Mar del Plata-Platense, 14:30 Boca Juniors-Weber Bahía Basket, 19:00 Ferro-Hispano Americano de Río Gallegos y 21:30 San Lorenzo-Obras, este último irá televisado por TyC Sports.

Luego de enfrentar al “Turco” juninense, Gimnasia se presentará este sábado cuando desde las 21:30 se mida con Hispano Americano en partido que se podrá ver a través de DirecTV Sports (610 y 1610 HD).

El fixture para el “Verde” continuará de la siguiente manera: vs Bahía Basket (martes 10 de noviembre), vs Boca (miércoles 11), vs Ferro (sábado 14), vs Platense (domingo 15), vs San Lorenzo (jueves 19), vs Peñarol (viernes 20), vs Obras (lunes 23) y vs Argentino (martes 24).

Luego será vs Hispano Americano (miércoles 2 de diciembre), vs Bahía Basket (jueves 3), vs Boca (domingo 6), vs Ferro (domingo 7), vs Platense (jueves 10), vs San Lorenzo (vienes 11), vs Peñarol (lunes 14) y vs Obras (martes 15).

EL MODO DE LA COMPETENCIA

Esta nueva edición de la LNB comenzó a jugarse por el sistema de Conferencias. En la sede Sur, cuyos partidos se disputan en el estadio “Templo del Rock” del club Obras, estarán participando Gimnasia, Hispano, Argentino, Obras, Boca Ferro, Peñarol, Platense, San Lorenzo y Bahía Basket.

Mientras que en la sede Norte, que tiene como escenario de disputa el estadio “Héctor Etchart” del club Ferro, intervienen Atenas de Córdoba, Comunicaciones de Mercedes, Instituto de Córdoba, La Unión de Formosa, Libertad de Sunchales, Olímpico de La Banda, Quimsa de Santiago del Estero, Regatas y San Martín, ambos de Corrientes y Oberá Tenis Club de Misiones.

En total serán 18 los partidos que deberán disputar cada equipo en 38 días de juego, bajo la modalidad de ida y vuelta. Se clasificarán los dos primeros de cada conferencia al cuadrangular final, destacando que el final de la primera fase está previsto para el 18, 19 y 20 de diciembre.

Panorama

Miércoles 4 – Conferencia Norte

Sede: Héctor Etchart (Ferro).

- San Martín 77 / Regatas 74.

- Libertad 78 / Oberá TC 72.

- Comunicaciones 83 / Olímpico 90.

- Quimsa 86 / La Unión 77.

- Instituto 81 / Atenas 71.

Programa

Viernes 6 - Conferencia Sur

Sede: Templo del Rock (Obras).

11:00 Peñarol vs Platense.

14:30 Boca Juniors vs Bahía Basket.

16:45 Gimnasia vs Argentino.

19:00 Ferro vs Hispano Americano.

21:30 San Lorenzo vs Obras (TyC Sports).

Sábado 7

11:00 Platense vs Boca Juniors (TyC Sports).

14:30 Bahía Basket vs Ferro.

16:45 Argentino vs San Lorenzo

19:00 Obras vs Peñarol.

21:30 Hispano Americano vs Gimnasia (DirecTV Sports).