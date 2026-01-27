Le ganó 91-82 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Martiniano Dato con 22 puntos y Emiliano Toretta, con 20, comandaron la ofensiva del local.

Gimnasia bajó a Independiente de la punta en un partidazo

Con un gran trabajo de todo el equipo, poniendo una dura defensa sobre todo en la parte final del juego, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia bajó de la punta a Independiente de Oliva -venía de seis triunfos en fila- al vencerlo por 91-82 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores -que lució colmado-, fue arbitrado por Fabricio Vito, Raúl Sánchez y José Luis Lugli, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-21, 49-48 y 69-66.

El primer cuarto y a falta de 2’39 para el final, apareció Emiliano Toretta, quien con ocho puntos seguidos, adelantó a Gimnasia 20-13, por lo que se vino el pedido de minuto por parte de Martín González, DT del equipo visitante.

Sin embargo, Independiente reaccionó y de la mano de Francisco Conrradi, Enzo Filippetti y Agustín Pautasso, achicó la desventaja, para ponerse a dos (23-21), resultado con el que así se fue el primer cuarto de juego.

En el segundo segmento de juego, el partido siguió siendo parejo. Un doble de Martín Fernández dejó el marcador 31-33, por lo que a falta de 5’51” para el término de la primera etapa, el que pidió minuto fue Pablo Favarel, DT del elenco sureño.

Un buen pasaje de Filippetti, le permitió a la visita sacar cuatro de ventaja, pero Gimnasia reaccionó y con los aportes de Toretta, Martiniano Dato y Marcos Chacón, el partido quedó igualado en 37. Y otra vez tuvo que pedir tiempo muerto el técnico visitante.

Un parcial de 6-0 le permitió a Gimnasia empatar el encuentro y por eso González tuvo que pedir un nuevo minuto.

En los últimos minutos, Dato y Toretta, siguieron convirtiendo, mientras que en la visita, marcaban Patricio Tabárez y Fortunato Rolfi.

Gimnasia se fue a los vestuarios por un punto de ventaja (49-48) por un doble debajo del canasto de Chacón.

Luego del descanso largo, Independiente, con Cáffaro anotando desde la línea de libre, sacó seis de luz (60-66), ante un Gimnasia que se había quedado sin gol.

Sin embargo, el “Verde” con un triple de Anyelo Cisneros volvió a pasar al frente en el marcador 68-66 y con un parcial de 9-0, el local se fue arriba por tres (69-68) al término del tercer cuarto.

Nicolás Marcucci, con un triple igualó el juego en 69. Pero luego, un libre de Cisneros y un doble del chileno Sebastián Carrasco, Gimnasia sacó tres (72-69).

Pero la “I” respondió y con un triple de Francisco Conrradi, el juego otra vez quedó empatado, esta vez en 72.

La visita volvió a ponerse adelante con un triple de Rolando Vallejos, pero Chacón, por la misma vía, dejó el juego en 75.

A 3’21” y con Gimnasia arriba en el marcador 79-78, se vino otro pedido de minuto del técnico local. El partido, como desde el comienzo, siguió siendo intenso y sobre todo parejo.

En el final, Chacón encaró al cesto con decisión para que Gimnasia saque tres de ventaja, y otra vez se vino un pedido de minuto, con Gimnasia ganando 81-78, el mismo resultado de la primera rueda.

En la reposición, Independiente otra vez se quedó a tiro con un doble de Conrradi, pero Cisneros contestó con un triple para que Gimnasia saque 4.

En el último minuto, apareció Carabalí, tras una asistencia de Chacón, con una tremenda volcada para que Gimnasia saque seis (86-80) y se vino otro minuto de González, que veía como el partido se le escapaba.

Dato liquidó la historia con un triple a 36” para el final, y así sentenció una gran victoria que le permite seguir entre los mejores ocho de la competencia.

En el “Verde” se destacó Dato, quien fue el goleador del juego con 22 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. El entrerriano estuvo muy bien acompañado por Toretta, quien marcó 20 tantos, 4 rebotes y 3 recuperos.

Además, Cisneros anotó 13 unidades, con 6 rebotes y 3 asistencias, mientras que Carabalí tuvo un gran trabajo con 11 tantos, 9 rebotes y 4 tapas. Tremendo lo del pívot ecuatoriano, e importante a la hora de defender. Otro que terminó con 11 puntos fue Chacón, quien además bajó 5 rebotes.

En la visita, mientras tanto, el menor fue Francisco Conrradi con 15 tantos, 4 rebotes, 2 recuperos y una tapa, mientras que Rolando Vallejos aportó 13 unidades, además Tabárez y Filippetti aportaron 10 tantos cada uno.

De esa manera, Gimnasia, que cerró enero con 5 triunfos y 2 caídas, logró su 13ª victoria en la temporada, dando el gusto de bajar de la cima a Independiente, que llegaba como líder y encima con seis triunfos en fila.

Síntesis

Gimnasia 91 / Independiente 82

Gimnasia (23+26+20+22): Emiliano Toretta 20, Federico Grun, Martiniano Dato 22, Anyelo Cisneros 13 y Bryan Carabalí 11 (fi); Carlos Rivero 2, Marcos Chacón 11, Kenneth Horton 3, Mauro Cosolito 3 y Sebastián Carrasco 6. DT: Pablo Favarel.

Independiente (21+27+18+16): Francisco Conrradi 15, Fortunato Rolfi 8, Patricio Tabárez 10, Rolando Vallejos 13 y Agustín Cáffaro 11 (fi); Enzo Filippetti 10, Agustín Pautasso 5, Martín Fernández 3, Nicolás Marcucci 5, Felipe Barrionuevo 2 y Carlos Hurtado 0. DT: Martín González.

Parciales: 23-21, 49-48 y 69-66.

Arbitros: Fabricio Vito, Raúl Sánchez y José Luis Lugli.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.