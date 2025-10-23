Gimnasia intentará cortar una racha de tres derrotas en fila

Será este jueves desde las 21 en Alta Córdoba ante Instituto por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este jueves a Instituto de Córdoba por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El partido, que se jugará en el estadio Angel Sandrín, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” buscará volver al triunfo y así cortar una racha de tres derrotas en fila. Los árbitros del encuentro serán Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Pablo Leyton.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de caer en el final ante Independiente de Oliva por 81-78, en un partido, donde llegó a sacar 13 de ventaja (29-42) en el primer tiempo del partido jugado en El Gigante de la Ruta 9.

En ese partido, Gimnasia no contó con Federico Grun, quien se recupera de un desgarro en el isquiotibial. El escolta de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, tampoco estará ante “La Gloria” ni el sábado frente a Atenas.

Con la caída en Oliva, Gimnasia lleva tres seguidas y ahora se ubica en la 17ª posición, con solo una victoria.

Distinto es el presente de Instituto, que marcha cuarto en la tabla con cinco triunfos y dos derrotas.

El elenco de Alta Córdoba, que ahora es dirigido por Diego Vadell y marcha tercero, viene de lograr dos victorias, primero derrotó a Platense (82-77) y luego a San Lorenzo (89-86).

Instituto cuenta con el siguiente plantel: Leandro Vildoza, Nicolás Copello, Tomás Monacchi, Keylan Boone y Javier Sáiz.

En el banco de relevos se encuentran Gastón Whelan, Vicente Garello, Fausto Moussa, Lucca Guiliani, Jerson Caicedo, Kadir Pomare y Luca Salvetti.

Gimnasia, mientras tanto, dispondrá de: Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero.

También estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Víctor Andrade, Juan Cárdenas y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala y José Ignacio Copesky.

LOS PIBES VAN POR El INIVCTO DE LA GLORIA

Por otra parte, este jueves, pero a partir de las 17, se jugará el partido correspondiente a la Liga Próximo. Gimnasia, que marcha cuarto, viene de caer ante Independiente 87-72 y de ese modo, resignó una racha de tres victorias en fila.

Por su parte, Instituto es el único líder y es uno de los invictos que tiene la competencia, destacando que el otro es Obras Basket (6-0).

El equipo cordobés lleva hasta el momento siete éxitos en fila, y en su última presentación, aplastó a San Lorenzo por 77 a 45.