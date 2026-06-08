Gimnasia intentará dar otro golpe en Santiago del Estero

Visita a Quimsa este lunes desde las 21 por el segundo juego de la final de la Liga Nacional de Básquet, que lidera el elenco chubutense por 1-0. Televisa TyC Sports 2.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, visitará este lunes a Quimsa de Santiago del Estero por el segundo juego -serie al mejor de siete partidos- de la final de la Liga Nacional de Básquet.

El encuentro, que se jugará en el estadio Ciudad, dará comienzo a las 21 y será televisado por la señal de TyC Sports 2. Los árbitros serán Fabricio Vito, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, arrancó de la mejor manera las finales imponiéndose en el primer juego por 82-73, y de esa manera lidera la serie por 1-0.

En ese contexto, Gimnasia, en base a un tremendo juego defensivo y castigando en momentos clave, se quedó con la victoria ante un equipo, que en la anterior instancia -en semis ante Boca- venía de marcar 92 puntos.

De esa manera, el “Verde” dejó en 73 a “La Fusión” y de esa manera arrancó con un triunfazo las finales de la Liga Nacional, que este lunes tendrá su continuación con el segundo juego.

El cubano Marcos Chacón y el chileno Sebastián Carrasco, ambos con 14 puntos, y Martiniano Dato con 13, lideraron la ofensiva de un equipo que jugó al cien por ciento, que dejó todo en la cancha y por eso se fue con una estupenda victoria en un escenario donde anteriormente no había podido ganar en instancia de playoff.

También fueron clave los aportes de Carlos Rivero con 10 tantos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 recuperos y una tapa. Gran trabajo del pívot salteño que entró a la cancha en lugar de Bryan Carabalí.

Además, Mauro Cosolito y Federico Grun, ambos capitanes del equipo, aportaron 6 unidades, lo mismo que el ecuatoriano Carabalí, quien además metió 4 tapas.

Emiliano Toretta aportó 8 tantos, repartió 4 asistencias, además de meter una tapa, mientras que Anyelo Cisneros, solo pudo marcar 2 puntos, aunque el venezolano seguramente mejore su producción en el segundo juego.

Brandon Robinson (16), Leonardo Lema (12) y Diego Figueredo (10), fueron lo mejorcito de un Quimsa que fue sorprendido por un Gimnasia que jugó un gran básquet, que le permitió ganar y ponerse 1-0 en la final.

Pensando en el segundo encuentro, Carrasco espera una reacción del conjunto santiagueño."Somos un equipo muy completo, con muchas variantes en ataque y en defensa. Tenemos que seguir por este camino e intentar repetir el trabajo para poder quedarnos con el segundo juego también. Tenemos que esperar una reacción de Quimsa, siempre sucede. Seguramente ellos van a salir con una intensidad mucho mayor a la de hoy. De entrada, tenemos que estar preparados para un juego totalmente distinto. Las finales son así y hay que estar preparados para todo lo que suceda en la cancha".

Por su parte, Carlos Rivero anticipó: "El segundo juego va a ser mucho más duro que este. Quimsa va a salir a buscar el partido para defender la localía. Nosotros tenemos que hacer el mismo trabajo que hicimos hoy y estar enfocados".

Luego de este partido, la serie se continuará su curso en Comodoro Rivadavia con el tercer punto a jugarse en un Socios Fundadores a fulll. Mientras que el sábado, también en el mismo escenario, se jugará el cuarto encuentro, en ambos días a partir de las 21.

Foto: Prensa Quimsa.

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Calendario de las Finales – TyC Sports 2.

Juego 2 | Lunes 8/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero).

Juego 3 | Jueves 11/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro

Rivadavia).

Juego 4 | Sábado 13/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro

Rivadavia).

Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22:10 hs | Ciudad (Santiago del Estero).

Juego 6* | Sábado 20/6 | 21:00 hs | Socios Fundadores (Comodoro

Rivadavia).

Juego 7* | Martes 22/6 | 21:00 hs | Ciudad (Santiago del Estero).

*En caso de ser necesario.