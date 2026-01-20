Visita este miércoles a Peñarol por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El partido comienza a las 21.

Gimnasia juega en Mar del Plata y va por su docena de victorias

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este miércoles a Peñarol de Mar del Plata, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el Polideportivo Islas Malvinas, dará comienzo a las 21, en donde el “Verde” irá en busca de su duodécima victoria en la actual temporada.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, viene de vencer en un duro encuentro al puntero Ferro Carril Oeste por 88-75, en un partido, donde se destacaron, entre otros, Carlos Rivero (13 puntos y 15 rebotes), Martiniano Dato (16 tantos) y Kenneth Horton, autor de 13 unidades. Mientras que Bryan Carabalí, que se fue expulsado, marcó 12 unidades.

De esa manera, Gimnasia se tomó desquite de la derrota que había sufrido en la primera ronda en Caballito, y en caso de un futuro cruce, tendrá ventaja deportiva porque había caído por 12 (84-72) y de local, se impuso por 13 (88-75), siempre y cuando haya paridad de puntuación al término de la fase regular.

Este miércoles, el “Verde”, que se ubica séptimo en la tabla con 11 victorias y 8 derrotas, volverá a jugar fuera del Socios y lo hará ante un Peñarol, que marcha apenas un puesto más abajo con 10 éxitos y 8 caídas.

EN LA PRIMERA RONDA FUE VICTORIA “VERDE”

Gimnasia y Peñarol se enfrentaron por la primera ronda el 5 de diciembre de 2025 en el Socios Fundadores, donde el equipo chubutense se impuso y con paliza incluida por 93-67.

Anyelo Cisneros con 19 puntos y Emiliano Toretta con 16 tantos, con 7 asistencias y 4 recuperos, y Martiniano Dato con 11 y 7 rebotes, comandaron la victoria del elenco patagónico.

En el “Milrayitas”, mientras tanto, su mejor vía de gol había sido Agustín Pérez con 17 puntos, seguido de Luciano Guerra con 14 tantos, mientras que Al Thornton con 13 unidades.

Este miércoles se vuelven a ver las caras, pero la cita será en Mar del Plata.

Peñarol, que en su última actuación cayó con Argentino de Junín por un punto (84-83), podría salir de la siguiente manera: Facundo Vázquez, Agustín Pérez, Xavier Carrera, Gastón Córdoba e Iván Basualdo. Como relevos estarán Al Thornton, Roberto Acuña, Luciano Guerra, Nathan Hoover, Facundo Tolosa, Nicolás Chiaraviglio y Gian Luca Rossi.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente arranque con Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Como relevos estarán Martiniano Dato, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Ken Horton, Sebastián Carrasco, Jesús Centeno, José Copesky, Valentino Ayala.

Tras este partido, Gimnasia se dirigirá hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visitar el viernes en el “Luis Conde” a Boca Juniors.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, desde las 17, se jugará el partido por la Liga Próximo entre ambos clubes. Gimnasia, que está 9º en la tabla (9 triunfos y 10 derrotas), buscará volver a la victoria y así recuperarse de las últimas dos caídas sufridas ante Obras -de visitante- y frente a Ferro en condición de local.

Por su parte, “Peña” se ubica 14º en la tabla seis triunfos y doce caídas, y en ultima actuación, le ganó de visitante a Argentino de Junín por 77-67.

En este partido comenzará a despedirse de la institución el caletense “Nacho” Copesky, quien dejará el club para irse a jugar la Liga Argentina en Pico FC de La Pampa, equipo que marcha en el cuarto lugar en la Conferencia Sur.