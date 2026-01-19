El escolta paranaense de 21 años aseguró que el duro partido ante Ferro lo tenían que jugar “como una final”.

Martiniano Dato: "esto es un premio para nosotros"

El escolta Martiniano Dato, autor de 16 puntos, fue el goleador que tuvo Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en la victoria ante Ferro Carril Oeste por 88-75.

En ese contexto, el joven jugador entrerriano fue uno de los baluartes del triunfo “mens sana”, que le permitió festejar la 11ª victoria en lo que va de la temporada en la Liga Nacional de Básquet.

Dato, quien juega su tercera temporada en el club chubutense, brindó luego sus sensaciones al departamento de Prensa Gimnasia.

“Yo creo que el partido era defensivo y teníamos que jugarlo como una final. Nosotros venimos por buen camino y estamos trabajando bien, así que es un premio para nosotros”, afirmó el basquetbolista nacido en Paraná.

Con relación al apoyo del público, que una vez más copó el Socios Fundadores, Dato afirmó: “La gente es hermosa como siempre. Siempre están alentando los 40 minutos y eso es un plus para nosotros”, destacó el jugador de 21 años.

Los números de Dato en el triunfo ante el conjunto de Caballito fueron 16 puntos, desglosados en 3-4 en dobles, 1-2 en triples y 7-8 en libres. Además, bajó 4 rebotes, dio 2 pases gol, recuperó 2 balones, y tuvo una sola pérdida en los más de 22 minutos que estuvo en cancha.

El plantel, mientras tanto, viajará en las próximas horas a Mar del Plata ya que este miércoles a las 21 visitará a Peñarol y dos días después, irá hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar ante Boca Juniors.

Gimnasia, que se ubica séptimo en la tabla, con 11 victorias y 8 derrotas, viene de ganarle en un duro partido al puntero Ferro y sueña con seguir entre los mejores ocho de la competencia.