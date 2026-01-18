Gimnasia quiere tomarse desquite ante el líder Ferro

Se miden este domingo en el Socios Fundadores por la primera fecha de la segunda rueda de la Liga Nacional. El partido arranca a las 20 y promete un lleno total.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vuelve este domingo a jugar en el Socios Fundadores -que promete tener un lleno total- por la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

Será cuando reciba desde las 20 a Ferro Carril Oeste en el marco de una nueva fecha -primera de la segunda rueda- de la competencia que organiza la Asociación de Clubes. Los árbitros del partido serán Pablo Estévez, Enrique Cáceres y Ezequiel García.

El elenco, que conduce el rosarino Pablo Favarel, se presenta de nuevo ante su gente, tras la última gira que realizó por Buenos Aires y Santa Fe, donde logró dos triunfos y sufrió una derrota.

En ese contexto, Gimnasia superó a Platense (84-72), luego cayó con Unión (88-75), y finalmente le ganó a Obras Basket (79-72), un partido que lo tuvo abajo -en el primer cuarto- por 17 puntos (19-2).

De esa manera, el “Verde” patagónico festejó su décima victoria -tiene 8 caídas- y así terminó la primera rueda de la competencia, con récord positivo.

Por su parte, Ferro, llega a Comodoro Rivadavia como absoluto líder y además en diciembre último, se consagró campeón de la Liga Sudamericana, ganándose en la final a Regatas Corrientes.

El equipo, que es dirigido por Federico Fernández, no tuvo una buena noche el último jueves en Boedo, cayendo por paliza ante el local San Lorenzo por 96-69, sufriendo de esa manera la cuarta derrota en la actual temporada.

POR EL DESQUITE

Gimnasia y Ferro se enfrentaron el 22 de noviembre último por la primera rueda en el Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito, con victoria para el elenco de Federico Fernández por 84-72.

En ese triunfo, se destacaron Eduardo Vasirani, quien fue el goleador del partido con 22 puntos, 9 rebotes y 4 tapas. También fueron vitales los aportes de Rodrigo Gallegos (15 tantos) y Emiliano Lescano (13 unidades y 6 asistencias).

Por el lado del equipo chubutense, el mejor había sido Chacón (13 puntos, 5 rebotes y una tapa), mientras 11 anotaron Bryan Carabalí (con 10 rebotes y 2 tapas), Emiliano Toretta (4 rebotes y una tapa) y Anyelo Cisneros (4 rebotes).

De no mediar ningún inconveniente, Gimnasia saldrá con Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

Mientras que en el banco estarán Kenneth Horton, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Martiniano Dato, Jesús Centeno, a los que se sumarían José Ignacio Copesky, Valentino Ayala o Natalio Santacroce.

Ferro, mientras tanto, saldría con: Jano Martínez, Emiliano Lezcano, José Defelippo, Valentín Bettiga y Eduardo Vasirani. Como sustitutos estarán Facundo Piñero, Alejandro Diez, Jonatan Torresi, Rodrigo Gallegos, Tobías Tamagusuku y Mateo Cerutti.

LOS PIBES BUSCAN

VOLVER AL TRIUNFO

Mientras tanto, desde las 16, se jugará el partido correspondiente a la Liga Próximo entre el dueño de casa y el elenco porteño.

Gimnasia, equipo que dirige Gustavo Sapochnik, viene de una gira donde logró una victoria -ante Unión- y cayó con Platense y con Obras.

El “Verde” se ubica noveno en la tabla con 9 triunfos e igual número de derrotas, mientras que Ferro, que viene de ganarle a San Lorenzo, está sexto con once victorias y cinco caídas.