Gimnasia le ganó un duro partido al líder Ferro

Se impuso 88-75 y logró su 11º triunfo en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. Dato y Piñero fueron los goleadores con 16 puntos.

Con una gran labor de los reservas Carlos Rivero y de Martiniano Dato, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia derrotó este domingo de local al líder Ferro Carril Oeste por 88 a 75, en el marco de una nueva fecha -primera de la segunda rueda- de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, tuvo el arbitraje de Pablo Estévez, Enrique Cáceres y Ezequiel Macías, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-25, 38-37 y 60-56.

El primer cuarto se lo llevó la visita 20-25, porque contó con una buena producción del pívot Eduardo Vasirani, aunque sufría la temprana baja por lesión de Emiliano Lescano. En Gimnasia, mientras tanto, aportaban Mauro Cosolito, desde zonas externas, y el pívot Bryan Carabalí, ambos con 6 unidades.

En el segundo cuarto, el partido siguió siendo parejo, aunque Gimnasia se fue arriba al término de la primera mitad 38-37.

En ese contexto, se destacó la gran tarea del entrerriano Dato, quien en ese parcial marcó 13 tantos, mientras que en la visita, Facundo Piñero hacía que la visita se mantenga cerca del marcador.

Además, en este cuarto, el salteño Rivero comenzó a hacerse fuerte en la pintura, no solo anotando, sino también tomando rebotes, y en ambos tableros.

Luego del descanso largo, Federico Grun encaró con decisión al canasto para dejar el juego 51-46 y a falta de 5’30 para el término del tercer cuarto, se vino el pedido de minuto por parte de Federico Fernández, DT del elenco de Caballito.

Minutos después, Gimnasia se quedó sin un hombre clave en la pintura, ya que los árbitros expulsaron a Carabalí por una fuerte infracción sobre Valentín Bettiga.

Sin embargo, el local siguió haciendo su juego, para de esa manera, irse arriba por 4 (60-56), con los últimos diez minutos por jugar.

Y ya en el último cuarto, volvió a aparecer Dato, mientras que con un triple de Kenneth Horton, Gimnasia sacaba 10 en el marcador (66-56), luego de una gran asistencia del chileno Sebastián Carrasco.

Y más adelante, Rivero recibió un pase de Horton y viniendo como un tren, la enterró para el delirio del Socios, que otra vez contó con su público como en toda la temporada.

Gimnasia comenzó escaparse en el marcador y con otro triple de Horton, el local sacó 20 de luz (81-61). Ferro intentó acercarse con el “Faca” Piñero y José Defelippo, pero Gimnasia no se lo permitió y con Chacón, otra vez Rivero, y el resto de sus compañeros, terminaron festejando un importante triunfo, el undécimo de la temporada que le permite seguir entre los ocho mejores de la competencia.

En Gimnasia, brilló el salteño Rivero, quien hizo un doble doble, con 13 puntos, 15 rebotes, además de 2 recuperos.

Por su parte, Dato fue uno de los goleadores del partido con 16 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos. Mientras que Horton, también colaboró con 13 unidades y 5 rebotes y Carabalí, que dejó el juego por expulsión, llevaba hasta ese momento 12 puntos, con 6 rebotes y una tapa.

Por el lado de la visita, Piñero fue el otro máximo encestador que tuvo el juego con 16 puntos y luego lo siguió el base Jano Martínez con 15 tantos.

Gimnasia descansará, y se pondrá a pensar en una nueva gira por la provincia de Buenos Aires. Primero visitará a Peñarol y luego irá a CABA para jugar ante Boca Juniors.

El reencuentro con su gente será el 27 de este mes, día en que recibirá a Independiente de Oliva.

……………..

Síntesis

Gimnasia 88 / Ferro 75

Gimnasia (20+18+22+28): Emiliano Toretta 2, Federico Grun 4, Mauro Cosolito 6, Anyelo Cisneros 7 y Bryan Carabalí (Ex) 12 (fi); Sebastián Carrasco 9, Marcos Chacón 6, Carlos Rivero 13, Kenneth Horton 13 y Martiniano Dato 16. DT: Pablo Favarel.

Ferro (25+12+19+19): Jano Martínez (x) 15, Emiliano Lezcano (L) 0, José Defelippo 11, Valentín Bettiga 5 y Eduardo Vasirani 9 (fi); Jonatan Torresi 10, Rodrigo Gallegos 3 y Facundo Piñero 16. DT: Federico Fernández.

Parciales: 20-25, 38-37 y 60-56.

Arbitros: Pablo Estévez, Enrique Cáceres y Ezequiel Macías.

Estadio: Socios Fundadores.

Foto: Prensa Gimnasia.