Gimnasia quedó eliminado de la Liga Federal Formativa U21

El “Verde” de Comodoro Rivadavia perdió este domingo ante Quilmes de Mar del Plata 82-78 y se despidió del certamen de la CAB.

Deportivo Viedma fue el gran ganador el fin de semana en Comodoro Rivadavia. Foto: Deportivo Viedma.

El equipo U21 masculino de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se despidió este domingo de la Liga Federal Formativa de básquetbol al perder ante Quilmes de Mar del Plata por 82-78.

Fue en el partido que cerró en el Socios Fundadores el triangular de cuartos de final del certamen que organiza la Confederación Argentina (CAB).

El encuentro tuvo parciales por cuarto de juego de: 21-17, 44-41 y 59-59.

En el “Cervecero” se destacó la labor de Thiago Ghietti, quien fue goleador de su equipo con 21 puntos y 9 rebotes, muy bien acompañado por Franco Cattini, quien lo escoltó con 18 tantos, 11 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Por el lado del “Verde, que perdió sus dos partidos de este triangular, los mejores fueron el ala pivote Valentino Ayala, goleador del encuentro con 23 puntos, mientras que José Copesky aportó 22 unidades, con 5 recuperos e igual número de pérdidas.

Además, el base Natalio Santacroce aportó 14 puntos, tomó 6 rebotes, recuperó 2 pelotas y perdió 3 y el pivote Ciro Melo hizo 12 tantos, con 9 rebotes, 4 asistencias y un tapón.

De esa manera, Gimnasia se despidió de la LFF, mientras que Deportivo Viedma terminó primero del triangular y clasificado para la quinta fase a jugarse el 13 y 14 de septiembre.

LA CAI SEGUNDO EN U11

Por otra parte, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, el dueño de casa -equipo mixto- perdió ante Cinco Saltos de Río Negro por 87-69 en el cierre del triangular jugado en la gimnasio del club “azzurro”.

De esa manera, el elenco rionegrino finalizó primeros y la CAI fue segundos, ambos clasificados a la cuarta fase del certamen.

Síntesis

Quilmes 82 / Gimnasia 78

Quilmes (21+23+15+23): Matías Dominé 8, Agustín

Segurola 2, Renzo Giacone 6, Franco Cattini 18 y Axel Marino 6 (fi); Thiago Ghietti 21, Leonel Luna 9, Alexander Wilches 4, Manuel Marfil 6, Kevin Jensen 2 y Tiago Labrador 0. DT: Luis Cequeira.

Gimnasia (17+21+18+19): Natalio Santacroce 14, José Copesky 22, Simón Dias 5, Valentino Ayala 23 y Ciro Melo 12 (fi); Santino Santacroce 2, Sebastián Sosa 0 y Julián Salas 0. DT: Iván Parodi.

Parciales: 21-17, 44-41 y 59-59.

Estadio: Socios Fundadores.