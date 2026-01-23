Le ganó de visitante 74-71 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet y volvió al séptimo puesto de la fase regular.

Gimnasia se impuso a Boca y llegó a la docena de triunfos

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este viernes de visitante a Boca Juniors por 74-71 y de ese modo, logró su 12ª victoria en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en La Bombonerita, tuvo el arbitraje de Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Emanuel Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 20-20, 35-32 y 54-53.

El elenco de Pablo Favarel mostró carácter y concentración en los momentos claves, resistiendo la presión del local y manejando mejor las posesiones finales para silenciar al público “xeneize”. A pesar de tener la última a su favor, el local no supo coordinar la ofensiva marrando el tiro final sentenciando el resultado para Gimnasia.

En el triunfo del “Verde” se destacaron Anyelo Cisneros, quien fue el goleador del equipo con 18 puntos, 2 recuperos y una tapa. El venezolano estuvo muy bien acompañado por Martiniano Dato, que arrancó de titular, con 14 tantos, 4 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos, mientras que Sebastián Carrasco colaboró con 12 unidades, 2 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos.

En el final, también fueron clave los aportes de Mauro Cosolito, Kenneth Horton y Marcos Chacón, con triples determinantes en la definición del juego.

Además, el pívote Bryan Carabalí, que estuvo en cancha algo más de 16 minutos, aportó 3 tapas. El ecuatoriano, que fue reemplazado por el salteño Carlos Rivero, salió a 4’46” para el final del tercer cuarto y no volvió a ver acción.

En el “Xeneize”, su mejor vía de gol fue Martín Cuello, quien fue el goleador del partido con 24 puntos y luego lo siguió Wayne Langston con 17 unidades.

Gimnasia, que volvió al séptimo puesto, regresará en las próximas horas a Comodoro Rivadavia, para descansar, y luego retomar el trabajo, ya con miras al juego del martes 27 de local ante Independiente de Oliva, cerrando así el mes de enero.

………….

Síntesis

Boca 71 / Gimnasia 74

Boca (20+15+19+17): Santiago Scala 3, Michael Smith 7, Sebastián Vega 7, Agustín Barreiro 2 y Francisco Cáffaro 4 (fi); Franco Giorgetti 0, Martín Cuello 24, Lucas Faggiano 7, Nicolás Stenta 0 y Wayne Langston 17. DT: Gonzalo Pérez.

Gimnasia (20+12+21+21): Emiliano Toretta 5, Federico Grun 0, Martiniano Dato 14, Anyelo Cisneros 18 y Bryan Carabalí 2 (fi); Sebastián Carrasco 12, Carlos Rivero 6, Mauro Cosolito 6, Kenneth Horton 8 y Marcos Chacón 3. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 20-20, 35-32, 54-53.

Arbitros: Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Emanuel Sánchez.

Estadio: Luis Conde.

Foto: Prensa Boca.