Gimnasia perdió con Peñarol

Cayó 77-73 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El viernes visitará a Boca Juniors.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este miércoles de visitante frente a Peñarol de Mar del Plata por 77 a 73 en partido correspondiente a una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el Polideportivo Islas Malvinas, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca y Franco Anselmo, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 27-19, 45-41 y 64-57.

El conjunto milrayitas construyó la primera diferencia importante en el primer cuarto, que cerró con autoridad por 27 a 19, apoyado en su eficacia ofensiva y una defensa firme.

En el inicio del segundo período, un triple de Gastón Córdoba estiró la ventaja hasta 14 puntos (36-22) en apenas dos minutos y medio de juego.

Sin embargo, Gimnasia reaccionó con carácter. Ajustó su defensa y, con un parcial de 10 a 0, volvió a meterse en partido para irse al descanso largo abajo por apenas 45 a 41, informó Prensa Peñarol.

El tercer cuarto volvió a ser favorable a Peñarol, que logró sostener la diferencia y cerró el parcial 64 a 57, con una gran producción de Agustín Pérez Tapia, autor de 13 puntos, y Gimnasia tuvo el aporte de Cisneros, que sumó 10 puntos.

El cierre fue vibrante y muy parejo. Gimnasia empujó hasta el final, pero Peñarol mostró temple en los momentos decisivos, con un Al Thornton inspirado (máximo anotador del equipo junto a Pérez Tapia y Luciano Guerra con 13 puntos) para contener el último intento visitante y sellar el 77 a 73 definitivo.

En el ganador, los destacados fueron Thorton, Pérez Tapia y Guerra, los tres con 13 puntos cada uno.

Mientras que en el “Verde”, Federico Grun fue el goleador del partido con 14 puntos, Marcos Chacón y Anyelo Cisneros aportaron 11 tantos cada uno.

Además, Bryan Carabalí fue importante en los rebotes (13) como en defensa (4 tapas).

Luego de este partido, Gimnasia, que ahora marcha décimo en la tabla con 11 triunfos y 9 derrotas, se dirigirá hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visitar el viernes en el “Luis Conde” a Boca Juniors.

Síntesis

Peñarol 77 / Gimnasia 73

Peñarol (27+18+19+13): Facundo Vázquez (x) 8, Agustín Pérez Tapia 13, Xavier Carrera 5, Gastón Córdoba 5 e Iván Basualdo 9 (fi); Al Thornton 13, Luciano Guerra 13, Roberto Acuña 6, Nathan Hoover 0 y Facundo Tolosa 5. DT: Leonardo Costa.

Gimnasia (19+22+16+16): Emiliano Toretta (x) 4, Federico Grun 14, Mauro Cosolito 3, Anyelo Cisneros 11 y Bryan Carabalí 6 (fi); Kenneth Horton 6, Martiniano Dato 8, Sebastián Carrasco 4, Carlos Rivero 6 y Marcos Chacón 11. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 27-19, 45-41 y 64-57.

Arbitros: Juan Fernández, Julio Dinamarca y Franco Anselmo.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).