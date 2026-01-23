Gimnasia busca tomarse revancha frente a Boca

Lo visita este viernes a las 21:05 en La Bombonerita por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. Televisa la señal de DSports.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia visitará este viernes a Boca Juniors por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará en el “Luis Conde”, dará comienzo a las 21:05, tendrá como árbitros a Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone y Emanuel Sánchez, y será televisado por DSports (canales 610 y 1610 HD) de la señal de Directv.

El equipo, que dirige Pablo Favarel, viene de caer ajustadamente frente a Peñarol quien lo venció en Mar del Plata, por 77 a 73.

De esa manera, Gimnasia, que marchaba en el séptimo puesto, ahora se ubica 10º con 11 victorias y 9 derrotas, en 20 presentaciones.

Por su parte, Boca Juniors se encuentra noveno con 10 triunfos y 8 caídas, y además juega por la Basketball Champions League Americas, certamen en donde obtuvo 2 victorias y otras tantas derrotas.

En lo que respecta a la Liga Nacional, el “Xeneize”, que cerró el año con dos derrotas en fila, todavía no jugó en lo que va de enero y el 29 de diciembre último, cayó de visitante ante Ferro por 100-84.

TRIUNFO “XENEIZE” EN PRIMERA RUEDA

Estos dos equipos se enfrentaron el 4 de noviembre último en el Socios Fundadores, con triunfo para el conjunto “xeneize” por 82-70.

En ese partido, el pívot Francisco Cáffaro con 27 puntos, 10 rebotes y 2 tapas, condujo a la victoria de su equipo. Mientras que el ex Gimnasia Santiago Scala, contribuyó para el éxito con 15 tantos y 4 asistencias.

En Gimnasia, mientras tanto, no alcanzó la gran labor del ala pívot venezolano Anyelo Cisneros, goleador del juego con 28 puntos, 9 rebotes y 2 balones recuperados. Además, el base santafesino Emiliano Toretta había anotado 10 unidades, con 5 pases gol.

Este viernes se vuelven a enfrentar por la segunda ronda, y Boca, que se ubica noveno en la tabla con 10 victorias y 8 derrotas, podría salir con: Lucas Faggiano, Michael Smith, Sebastián Vega, Franco Giorgetti y Francisco Cáffaro. Como relevos se encontrarán Santiago Scala, Wayne Langston, Romeao Ferguson, Agustín Barreiro, Nicolás Stenta, Martín Torriani y Thiago Drocezesky.

Gimnasia, mientras tanto, seguramente salga con Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí.

En el banco estarán Kenneth Horton, Carlos Rivero, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, y los juveniles Jesús Centeno y Valentino Ayala.

Tras este partido, Gimnasia regresará a Comodoro Rivadavia y cerrará enero recibiendo el martes 27 a Independiente de Oliva, que se ubica como escolta del nuevo líder La Unión de Formosa.