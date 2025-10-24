Gimnasia sufrió su cuarta derrota al hilo

El “Verde” perdió 85-70 ante Instituto de Córdoba y sigue en el 17º puesto de la Liga Nacional. Este sábado cierra la gira en su visita a Atenas.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que tuvo dos bajas, sufrió este jueves su cuarta derrota en fila al caer de visitante frente a Instituto de Córdoba por 85-70 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Angel Sandrín, fue arbitrado por Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Pablo Leyton, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 23-19, 46-34 y 65-54.

En el “Verde”, además del escolta Federico Grun, el que tampoco pudo jugar fue el base Sebastián Carrasco a raíz de un fuerte golpe el gemelo de la pierna izquierda, que sufrió en el partido ante Independiente de Oliva.

Mientras que en el local se produjo el debut del alero-escolta estadounidense Ahmed Hill.

En una jornada de agobiante calor en Alta Córdoba, La Caldera estuvo encendida con el aguante de su gente, siempre clave para el empuje del equipo. Estuvieron presentes protagonistas de la Generación Dorada: nada más y nada menos que Rubén Magnano y Fernando Duró, que le agregaron color a la noche de Liga.

Tras un primer cuarto parejo, que incluyó el debut del extranjero Ahmed Hill, el Albirrojo se fue acomodando en el marcador con un buen accionar colectivo. Lo más destacado en la visita pasó por Emiliano Toretta. Pese al buen arranque del elenco de Pablo Favarel, el Glorioso se fue al descanso arriba 46-34 con acciones destacadas del tándem Boone-Hill, informó Prensa Instituto.

En el complemento los dirigidos por Diego Vadell lograron mantenerse arriba sin mayores complicaciones, encontrando soluciones con Gastón Whelan y Tomás Monacchi, que lograron hacerle daño al equipo sureño para consolidar de esta manera una victoria cómoda en casa.

En el ganador se destacó Keylan Boone, goleador del partido con 19 unidades y 3 tapas. Además, Whelan, aportó 17 puntos y dio 3 asistencias. Vicente Garello marcó 13 unidades y Hill colaboró con 11 tantos y tuvo cuatro recuperos.

Por el lado de Gimnasia, los mejores fueron Anyelo Cisneros (16 puntos y 8 rebotes), Mauro Cosolito (16 tantos, 4 rebotes y 2 asistencias) y Emiliano Toretta (15 unidades con 5 asistencia y 2 recuperos).

Gimnasia cerrará su gira este sábado cuando visite a Atenas de Córdoba en lo que será el último juego de Víctor Andrade en el plantel chubutense. El partido se jugará a partir de las 11:30 y será televisado por la señal de TyC Sports.

Síntesis

Instituto 85 / Gimnasia 70

Instituto (23+23+19+20): Leandro Vildoza 3, Nicolás Copello 9, Tomás Monacchi 9, Vicente Garello 13 y Javier Sáiz 4 (fi); Gastón Whelan 17, Keylan Boone 19, Ahmed Hill 11, Fausto Moussa 0 y Jerson Caicedo 0. DT: Diego Vadell.

Gimnasia (19+15+20+16): Emiliano Toretta 16, Martiniano Dato 0, Mauro Cosolito 16, Anyelo Cisneros 16 y Carlos Rivero 3 (fi); Juan Cárdenas 6, Marcos Chacón 11 y Víctor Andrade 2. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 23-19, 46-34 y 65-54.

Arbitros: Alejandro Chiti, Raúl Lorenzo y Pablo Leyton.

Estadio: Angel Sandrín.