Será a las 21:30 por una nueva fecha del torneo Clausura de Primera Masculino de básquet. Además, Náutico Rada Tilly recibirá a Petroquímica.

Gimnasia y La Fede juegan este miércoles en el Socios

Con dos partidos, este miércoles desde las 21:30 se jugará la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de básquet de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, en el Socios Fundadores, Gimnasia y Esgrima se medirá ante La Fede Deportiva en una nueva edición del básquet local.

El partido será controlado por Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Axel Catalán.

Por su parte, en el mismo horario, Náutico Rada Tily recibirá en su cancha a Petroquímica. Los árbitros del encuentro serán Matías Carrizo, José Bova y Guillermo Fernández, informó la ACRB.

Siguiendo con la actividad, el jueves se jugará el clásico pero en la rama femenina, mientras que el viernes, Náutico se medirá con Petroquímica también en Mayores mujeres. Ese mismo día, pero en U11 Femenino se enfrentarán Náutico “Amarillo” y Gimnasia.

Programa

MIERCOLES 29

En el Socios Fundadores

21:30 Primera Masculino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Axel Catalán.

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Mascullino: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Guillermo Fernández.

JUEVES 30

En el Socios Fundadores

21:30 Primera Femenino: Gimnasia y Esgrima vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, José Bova y Jorge Alarcón.

VIERNES 31

En Náutico Rada Tily

19:30 U-11 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Juan Carlos Pérez y Micaela Moncalieri.

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs Petroquímica. Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.