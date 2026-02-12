Desde el jueves 12 de febrero, participando en su estreno mundial, se exhibe el film de animación de Columbia Pictures y Sony Pictures Animation, producida por el cuatro veces ganador del anillo de de la NBA Stephen Curry, quien también presta su voz a uno de los personajes en la versión original.

La trama sigue a Will, un pequeño cabrito que desde que tiene memoria, siempre ha soñado con jugar rugiball a nivel profesional, un deporte de contacto intenso que mezcla fuerza, velocidad y estrategia, mismo que ha sido dominado por los animales más rápidos y salvajes del mundo. Aunque nadie cree en él debido a su pequeño tamaño y apariencia, su espíritu competitivo y pasión por el juego lo impulsan a seguir adelante. Cuando de pronto consigue la oportunidad de su vida de estar en un equipo profesional, sus nuevos compañeros no están conformes con su llegada, por ello, Will se dispone a revolucionar este deporte con su potencial y demostrar de una vez por todas que los pequeños también saben jugar.

Sony Pictures continúa apostando por el cine de animación. Y ahora nos trae esta comedia en la que Tyree Dillihay debuta como director. A su lado, y codirigiendo la propuesta, también está otro debutante: Adam Rosette. El guión es obra de Aaron Buchsbaum y Teddy Riley, los creadores de la serie “Fairfax” para Prime Video. Pero lo que llama la atención de los aspectos técnicos es la presencia de Stephen Curry. La superestrella de la NBA ejerce como productor en “Goat: La Cabra que Cambió el Juego”. Asimismo, destaca el estilo de animación bastante deudor de otras producciones de Sony Pictures Animation como los dos films estrenados hasta ahora de la versión arácnida de Miles Morales. Sin duda, el relativo parecido del rugebol con el baloncesto y su propia historia personal, animaron a Curry a sumarse esta producción.

En un mundo totalmente poblado por animales, una cabrita con más agallas que músculo, se lanza a conquistar el rugebol, un deporte de contacto extremo que está dominado por las fieras más salvajes. La película es una explosión visual para los amantes de la animación con acción, color y un ritmo que no da tregua. Desde su diseño animal hasta las secuencias deportivas cargadas de energía, esta producción combina CGI con una narrativa de superación sin tópicos. Con un presupuesto estimado en los 71 millones de dólares, no han escatimado en hacer que cada frame parezca una escena de batalla gloriosa entre especies. Cuando todo el mundo te dice que no puedes, hay dos opciones: hacer caso o hacer historia. “Goat: La Cabra que Cambió el Juego” apuesta por lo segundo y lo hace con humor, acción y un estilo visual vibrante. Una película que invita a romper prejuicios a cabezazos.

La narrativa del film celebra la perseverancia y el espíritu competitivo sano, con momentos de humor desenfadado, desafíos físicos inesperados y un mensaje optimista que conecta con todas las generaciones y resalta a aquellos que, a punta de esfuerzo, talento y coraje, transforman los límites establecidos. Con un tono moderno y una mirada fresca al cine deportivo animado, el filme apunta a convertirse en una experiencia tan divertida como impredecible.

CINE COLISEO (jue 12, vie 13 y mie 18 de febrero):

18:00 Hs. GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO (2D doblada)

CINE COLISEO (sab 14, dom 15, lun 16 y mar 17 febrero):

16:45 Hs. GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO (2D doblada)

19:00 Hs. GOAT: LA CABRA QUE CAMBIÓ EL JUEGO (2D doblada)

Título original: Goat

Género: Animación Origen: USA

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 40 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Tyree Dillihay, Adam Rosette

Guión: Aaron Buchsbaum, Teddy Riley

Producción: Stephen Curry, Erick Peyton, Michelle Raimo, Adam Rosenberg, Rodney Rothman

Música: Kris Bowers Fotografía: John Clark Montaje: Clare Knight

Voces originales:

Caleb McLaughlin (Will Harris), David Harbour (Archie Everhardt), Patton Oswalt (Dennis), Nick Kroll (Modo Olachenko), Aaron Pierre (Mane Attraction), Gabrielle Union (Jett Fillmore), Jenifer Lewis (Florence Everson), Stephen Curry