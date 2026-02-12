Desde el jueves 12 de febrero, participando en su estreno mundial, se exhibe la épica película de conciertos que presenta a la sensación mundial del K-Pop y sus actuaciones con entradas agotadas en el SoFi Stadium, junto con imágenes del detrás de cámaras.

Con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y una base de fans que abarca todos los continentes, “Stray Kids: The dominATE Experience” ofrece a los fans una experiencia cinematográfica audaz y a gran escala, permitiéndoles ver un vistazo tras bambalinas de su banda favorita. Lejos de ser un simple recital grabado, la película propone un viaje sensorial y emocional que recorre el ascenso del grupo como fenómeno cultural, su impacto dentro y fuera del escenario. Todo en imágenes de alto impacto, una realización cinematográfica envolvente y una narrativa que refleja su influencia global.

Actualmente reconocidos como líderes indiscutibles del K-pop contemporáneo, Stray Kids han construido una trayectoria marcada por la autenticidad, la autoexpresión y una conexión inquebrantable con su fandom internacional. Esta producción no solo captura sus actuaciones más impactantes, sino que también profundiza en la historia y la evolución de un grupo que ha redefinido las reglas del género. El espectador se sumergirá en la intensidad de sus coreografías, la potencia de su música y el carisma que ha convertido al grupo en un referente para millones de fans en todo el mundo. Todo está diseñado para vivirse en pantalla grande, con un sonido que promete hacer vibrar cada butaca.

El evento propone vivir el universo Stray Kids con una puesta audiovisual de alto impacto, diseñada especialmente para fans, combinando música, performance y emoción colectiva en un entorno cinematográfico como si estuvieras en primera fila del concierto. Se trata de una proyección híbrida, que combina el lenguaje cinematográfico con la lógica de un concierto en vivo, pensada para ser vivida de manera colectiva. La experiencia se apoya en un sistema de sonido envolvente 5.1, pantalla de gran formato y una puesta en escena diseñada para reproducir la intensidad, la energía y la emoción de un show musical.

“El alcance global y la apasionada base de fans de Stray Kids representan a la perfección las experiencias audaces y de gran alcance que queremos ofrecer constantemente al público en la gran pantalla”, afirmó Kent Sanderson, director ejecutivo de Bleecker Street, en un comunicado, en el que describió la película como una extensión natural de la apuesta de la empresa por el cine de eventos. Helen Parker, vicepresidenta ejecutiva de UPCG, ha añadido que la empresa tiene previsto posicionar el estreno como un evento cinematográfico global, citando la audiencia internacional del grupo y el creciente interés por las películas de conciertos fuera de los mercados musicales tradicionales. La película fue dirigida por Paul Dugdale, reconocido por su trabajo en grandes películas de conciertos, con segmentos documentales a cargo de Farah X. En conjunto, ofrecen una mirada de 360° a la gira dominATE, celebrando no solo la música y el espectáculo, sino también la conexión íntima entre el grupo y sus fans.

CINE COLISEO (jue 12, vie 13 y mie 18 de febrero):

21:30 Hs. STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sab 14, dom 15, lun 16 y mar 17 febrero):

21:30 Hs. STRAY KIDS: THE DOMINATE EXPERIENCE (2D subtitulada)

Título original: Stray Kids: The dominATE Experience

Género: Musical, concierto, documental

Origen: Corea del Sur

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 3 horas

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Paul Dugdale, Farah Khalid

Producción: Farah Khalid, Ross Putman, Vaughn Trudeau, Mariano Suez

Música: Stray Kids

Montaje: Cari Waterbury

Protagonistas:

Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N.