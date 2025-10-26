Goic: "La primera victoria del pueblo argentino es votar en paz"

La candidata a diputada nacional por La Fuerza del Trabajo Chubutense emitió su voto en la Escuela N°742 de Km 5.

Tatiana Goic, candidata a diputada nacional por La Fuerza del Trabajo Chubutense como segunda en la fórmula que encabeza el exintegrante del Parlasur, Alfredo Béliz, emitió su voto este domingo en la Escuela N°742 de Km 5. Tras sufragar, la actual legisladora provincial que responde al sindicalista camionero Jorge Taboada, valoró el desarrollo normal de la jornada y el compromiso de su espacio político durante el proceso electoral.

“Se desarrolla todo con normalidad. Nosotros estamos organizados, juntos, haciendo todo lo posible por la logística y cuidando a los fiscales. Ahora emito mi voto y nos juntamos con mis compañeros”, expresó.

Goic también resaltó el esfuerzo desplegado durante la campaña: “Fue una campaña difícil, pero importante, porque nos permitió tener contacto directo con la gente y construir un proyecto para lo que viene. Está todo muy tranquilo y espero que así siga. Tiene que ser un acto que se celebre en paz; esa es la primera victoria del pueblo argentino”.

Finalmente, se refirió a la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia: “Hemos trabajado mucho para que se pueda votar con la Boleta Única y veremos cómo sale”.