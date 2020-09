González admitió que cobra, pero responsabilizó a Sastre

“No es un problema mío; hay una ley que cumplir. Puedo ir a hacer pasillo como hice muchas veces, pero no puedo hacer más porque no dependen de mí las designaciones”, dijo David González, el exdiputado provincial que fue designado el 5 de diciembre de 2019 Defensor de los Derechos de los Adultos Mayores de Chubut.

“Yo no soy contestatario”, añadió respecto de las múltiples críticas recibidas esta semana apenas trascendió la noticia de su designación, lo cual era ignorado por la mayoría de la sociedad, sobre todo los más directamente vinculados con su función.

“Yo le hice llegar una nota a Sastre para que cumpla la ley y designe a los asesores. Me dijo en diciembre que una vez asumidos iban a ver cómo poner en funcionamiento la Oficina. En febrero voy a la Legislatura para ver si había novedades, pero estaban en receso y me dijeron que en marzo no habría problemas. Hablé con Sastre y metí una nota haciendo referencia a la nota del 10 de diciembre. Y empiezo a buscar espacio para funcionar porque esa dependencia debe hacerlo en la Legislatura. Ricardo sastre fue muy amable y me pidio unos días para designar los dos asistentes que dice la ley”, enumeró González en FM Del Mar.

Recordó que luego se declaró la pandemia y aseguró haberse preocupado por la situación de los adultos mayores “porque veía lo que pasaba con la apertura de bancos, pero no salí porque se impedía la circulación en todos los ámbitos”.

Añadió que “en abril no llamé a Sastre, pero directamente a su secretaria”, indicando que es consciente de los cuestionamientos de la gente, aunque dijo que “se equivocan y hablan de cuestiones que nada que ver tienen con lo que dice la ley. Lo que más me llama la atención es que esa ley estuvo 10 años vigente y jamás ese cargo fue ocupado. Ningún centro de jubilados hizo presentación alguna”.

Luego dijo esperar “que la Cámara me designe a los dos empleados y me dé el espacio que vengo reclamando desde diciembre.

Fui la semana pasada y he estado cinco días sin hacer trámites porque estaban todos con retención de servicios. Ricardo (Sastre) me manda un mensaje diciendo que sí. Siempre la misma contestación de que no hay espacio y yo no tengo asistentes.

Para poner en marcha el cargo necesito toda la documentación si hubiese en el ámbito legislativo. Esta es una dependencia nueva”.

Finalmente, González admitió estar cobrando salario por la función, aunque se negó a indicar el monto: “No voy a entrar en esa. Que larguen los números que quieran; entiendo el enojo”.