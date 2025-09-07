Gonzalo Antolín festejó por tercera vez

Se quedó con la victoria en la final de la Clase 2 del TN que se corrió en Buenos Aires. El comodorense Renzo Blotta finalizó 9º.

Gonzalo Antolín completó un exitoso fin de semana para el equipo familiar, venciendo en la prueba final de TN Clase 2 reservada para pilotos titulares en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde este domingo se llevó a cabo la tercera edición de La Carrera de los 200 Pilotos válida por la novena fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros.

El piloto mendocino logró no solo sumar 44,50 de los 48 puntos en disputa durante esta competencia producto de su victoria y el segundo lugar obtenido por Tomás Vitar en la competencia de invitados, sino que además aseguró la necesaria victoria, tercera en orden, que lo habilita a disputar el certamen. En la misma condición se encuentra Joaquín Cafaro, quien se llevó 41 unidades de esta competencia contabilizando la victoria de Facundo Ferra, su invitado, en esta prueba. El segundo lugar del piloto uruguayo lo relanza en la disputa por el campeonato a falta de tres fechas para el final.

En tanto, Iñaki Beitía logró el tercer puesto en esta prueba, también extendiendo el gran fin de semana que lo tuvo como protagonista junto con Luis José Di Palma, su invitado en esta prueba.

Para el piloto misionero, el tercer podio en las nueve carreras de esta temporada significa su mejor temporada desde que compite en TN Clase 2, y el del #TN200Pilotos es el segundo consecutivo, tras el tercer puesto obtenido el mes pasado, en el Autódromo Ciudad de Oberá (Misiones).

Marco Veronesi y Alejo Cravero cerraron las principales posiciones de la competencia que terminó bajo régimen de neutralización con pace-car a partir de un despiste protagonizado por Valentino Quattrocchi (debutante), Braian Reinoso y Emiliano Urquiza, quién regresó al TN Clase 2 este fin de semana. Hasta dicho incidente, el finalmente vencedor dominó de manera contundente, logrando una distancia de tres segundos respecto a sus inmediatos perseguidores, informó la página del TN.

Por su parte, el comodorense Renzo Blotta, con Toyota Etios, finalizó en el noveno puesto, mientras que Christian Abdala, también con Etios, abandonó a cuatro vueltas para el final.

Disputadas nueve competencias, Francisco Coltrinari conserva el liderazgo del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros sumando 198 puntos, apenas 2,50 puntos más que Bautista Damiani, escolta en la tabla anual. Gonzalo Antolín (190,50), y Joaquín Cafaro (189), completan las principales posiciones y tienen en su haber la victoria necesaria para disputar el campeonato que continuará en el autódromo Rosario, entre los días 10, 11 y 12 de octubre.

Por su parte, Renzo Blotta permanece en el noveno puesto, ahora con 152 puntos.