Gran Hermano arrancó con polémica: faltan camas y estallaron las redes

La producción confirmó que hay más participantes que plazas para dormir y dos jugadores deberán arreglárselas en el piso, lo que generó críticas inmediatas en redes sociales.

La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada comenzó con una sorpresa que no pasó inadvertida. En la primera gala, el conductor Santiago del Moro anunció que la casa alberga a 28 participantes, pero solo dispone de 26 camas. La noticia cayó como una bomba entre los jugadores, que de inmediato entendieron que dos de ellos deberían dormir fuera de las habitaciones tradicionales.

“Van a tener que ver quién duerme en el suelo. Adaptación, chicos. Vamos a ver a quién le toca el piso, con un colchón divino igual”, explicó Del Moro en vivo. El comentario desató una carrera desenfrenada hacia los dormitorios, donde varios intentaron asegurarse un lugar. Algunos incluso se ofrecieron a compartir cama, aunque el conductor aclaró que eso solo será posible con consentimiento explícito.

La dinámica, planteada como un primer desafío de convivencia, fue interpretada por muchos televidentes como una provocación innecesaria. En redes sociales no tardaron en aparecer mensajes críticos: “¿Qué onda, se quedaron sin presupuesto no les alcanzaban dos camas más?”, “¿Los metieron y les faltaron dos camas?“, “¿La producción pretende generar algún caos real o principio de garche?”, “¿Qué necesidad de hacer menos camas?“, “Me parece una pelotudez eso de poner menos camas".

El formato de este año, denominado Generación Dorada, presentó además una renovación total de la casa, con nuevas habitaciones y ambientaciones. Sin embargo, la polémica por las camas opacó en parte la presentación estética. La decisión de la producción parece apuntar a acelerar tensiones y alianzas desde el primer día, obligando a los participantes a negociar espacios y convivencias en condiciones menos cómodas.

Con apenas horas de competencia, el reality ya instaló debate. La falta de camas no solo puso a prueba la capacidad de adaptación de los jugadores, sino que también abrió una discusión entre el público sobre los límites del juego. Si el objetivo era generar conversación, lo lograron: GH volvió a demostrar que cualquier detalle puede transformarse en tema nacional.