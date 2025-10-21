Grave atentado a balazos contra el gremio petrolero

La fachada de la sede Caleta Olivia del Sindicato Petrolero, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) fue objeto de una atentado a balazos en la madrugada de este martes.

Personal policial de la División Criminalística contabilizó alrededor de 25 impactos de proyectiles de grueso calibre tanto en la planta baja como en la del primer piso del edificio ubicado en la céntrica esquina de las calles Lavalle y Güemes, a unos doscientos metros del Gorosito en dirección norte.

El grave incidente se habría registrado alrededor de las 5:15 de la madrugada, de acuerdo a testimonios de vecinos que residen en las inmediaciones, quienes escucharon el ruido de una moto y las detonaciones de manera coincidente.

Tanto en pavimento de las calles mencionadas como en el sector del jardín que da al frente del edificio, se hallaron esparcidas la mayoría de las vainas de proyectiles 9 milímetros que, a decir de los especialistas consultados por El Patagónico, corresponden a “dos líneas de fuego” es decir a dos armas de grueso calibre.

Trascendió que en el interior del edificio no había sereno y que, por hora del atentado, no hubo testigos que pudieran haber visto a los sospechosos, pero la DDI habría comenzado a inspeccionar los registros de las cámaras de vigilancia del gremio y de otros sectores aledaños.

Hasta avanzada la mañana el SIPGER no había emitido algún comunicado, en tanto se suceden numerosas versiones, entre ellas las que aluden a una interna y a una relación con el caso de un joven baleado el domingo por la noche en el barrio 17 de Octubre.