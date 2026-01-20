Grave interrupción de prestaciones en una obra social

Se trata de la Unión Personal y Accord Salud y afecta a toda la Patagonia. Afiliados denuncian la paralización total de la cobertura médica.

Afiliados a Unión Personal y Accord Salud denunciaron públicamente una situación crítica vinculada a la interrupción de la cobertura médica en gran parte de la Patagonia, con impacto desde Santa Rosa hasta Ushuaia, pasando por Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

Según los testimonios recogidos por El Patagónico, la prestación de servicios se encuentra virtualmente paralizada, sin acceso a consultas, estudios, tratamientos ni asignación de turnos en centros de salud.

De acuerdo con los reclamos, la suspensión no se limita al sur del país, ya que también se registran inconvenientes similares en otras localidades de Argentina. En la práctica, los afiliados se ven obligados a afrontar los costos de atención de manera particular, a pesar de continuar abonando regularmente la obra social.

Otro de los puntos señalados es la ausencia de información oficial. Los canales de comunicación disponibles —principalmente digitales— no estarían brindando respuestas, lo que incrementa la incertidumbre entre los usuarios, muchos de los cuales atraviesan situaciones de salud delicadas.

Ante la falta de soluciones, los damnificados aseguran haber recurrido a distintos medios de comunicación para visibilizar el problema, sin obtener hasta el momento una respuesta concreta. La preocupación crece por el alcance y la urgencia del escenario que afecta a un número indeterminado pero significativo de personas en todo el país.