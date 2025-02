Gremio petrolero dice que no permite "aprietes" por retiros

En este sentido, el sindicalista admitió que no se puede impedir que los trabajadores acuerden con las empresas sus retiros de la actividad a cambio de beneficios económicos, pero aseguró que “no se va a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores”.

Monsalvo es el primer dirigente del gremio de los petroleros convencionales de esta provincia que se expresa públicamente desde que a principios de enero se puso en marcha el programa de retiros voluntarios.

En tal sentido, manifestó que “a través de los referentes de cada localidad, miembros de comisión directiva, colaboradores y cuerpo de delegados, estamos continuamente transmitiendo tranquilidad a los trabajadores en visitas en el campo y asambleas con personal de todos los servicios asociados al área de YPF. Nuestro objetivo es garantizar que no se vulnere ningún derecho de los trabajadores”.

Respecto de los ofrecimientos de retiros, el dirigente indicó que ello “se encuentra amparado y establecido en la Ley de Contrato de Trabajo y por lo tanto es legal”.

“El empleador tiene la facultad y el derecho de ofrecer retiros voluntarios a su empleado en cualquier momento. No se lo podemos impedir, y es facultad del empleado aceptar o no, con lo cual tampoco podemos impedir que los trabajadores encuentren algún beneficio económico o el que fuera en el retiro y accedan”, puntualizó.

No obstante, puso de manifiesto que “lo que estamos transmitiendo a los delegados y a la comisión directiva es que no se permita que haya aprietes ni la obligación para acceder a un retiro. Estamos garantizando que no se vulneren los derechos de los trabajadores”.

Seguidamente, dejó en claro que “si en un futuro alguna contratista decide avanzar con algo por afuera de un acuerdo voluntario, no hay dudas de que el sindicato va a reaccionar. Estamos cerca, estamos atentos, estamos prestando mucha atención a lo que está pasando, y estamos del lado del trabajadores a la espera de lo que pueda suceder en las próximas semanas y en los próximos meses cuando se concrete la salida de la operadora YPF”.