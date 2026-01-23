Gremio petrolero evaluó la primera etapa con las nuevas operadoras

Dirigentes sindicales se reunieron con representantes de las empresas que se hicieron cargo de las áreas que dejó YPF.

El encuentro que había sido solicitado por el secretario general del Sindicato de la Industria Petrolera, del Gas y Energía (SIPGER), Rafael Güenchenén, se realizó en Pico Truncado con el objetivo de evaluar la situación general a un mes de haberse accedido a las áreas transferidas.

En ese marco, se hizo hincapié en el estado de los servicios fundamentales para el mantenimiento de la producción, como así también en el seguimiento del traspaso de personal que se realiza, a fin de garantizar la continuidad laboral y la preservación de los puestos de trabajo.

La reunión fue encabezada por el secretario adjunto, Nallib Rivera, acompañado por el secretario gremial, Carlos Monsalvo, y los referentes gremiales de las sedes Pico Truncado, Marcelo Ruz, y Caleta Olivia, Carlos Páez.

Además, se contó con la participación del secretario general del Sindicato de Camioneros, Sergio Sarmiento, reafirmando el trabajo conjunto entre las organizaciones sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores.

Por parte de las operadoras estuvieron presentes Hugo Rodríguez, Norberto Castello y Enzo Gallardo (Brest), Walter Baigorria (Patagonia), Darío Sekarich (Clear), Silvana Chacra (Roch), Juan Gandolfo y Félix Carabajal (Quintana).

“Esta reunión se enmarcó en una agenda de diálogo permanente, priorizando la producción, la estabilidad laboral y la defensa de los derechos de los trabajadores”, resaltaron voceros del sindicato.