El gobernador de Santa Cruz mantuvo una reunión con directivos de la empresa NANO Nuclear Energy.

Vidal se reunió con empresarios de EE.UU. interesados en el uranio

El encuentro se realizó este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y de la misma participó el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez.

El eje principal de las conversaciones estuvo vinculado con el potencial del uranio; la certificación de reservas y su eventual utilización como insumo para combustible nuclear, con vistas a un “desarrollo futuro que genere empleo y crecimiento en el territorio santacruceño”, según se informó desde el Gobierno provincial.

La comitiva de EE.UU estuvo integrada por James Walker, CEO de NANO Nuclear Energy; Oscar Leandro, vicepresidente de Desarrollo Corporativo; y Agustín Morad.

El intercambio fue de carácter “informativo y exploratorio, sin definiciones concretas ni compromisos inmediatos”.

En ese marco se abordó la importancia de avanzar en la certificación de las reservas de uranio y se evaluó el interés de la empresa en analizar su posible procesamiento como combustible nuclear.

Asimismo, se mencionó la alternativa de utilizar la planta de Dioxitek, ubicada en la provincia de Formosa, como parte de una eventual cadena de valor.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la reunión permitió intercambiar información técnica y conocer la experiencia de la firma internacional en el desarrollo de este tipo de recursos estratégicos. Remarcaron que se trató de un primer acercamiento orientado a explorar escenarios posibles y conocer el interés del sector privado.

En ese sentido, desde el Gobierno provincial se afirmó que “es prioritario que los recursos naturales de Santa Cruz puedan transformarse en trabajo y desarrollo, con una mirada puesta en el futuro productivo de la provincia y en la generación de nuevas oportunidades económicas”.