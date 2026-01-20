Pacientes trasplantados reclaman medicamentos

Pacientes trasplantados y otros con enfermedades crónicas marcharon por calles céntricas de Río Gallegos exigiendo respuestas a la Caja de Servicios Sociales por la falta de medicamentos.

La movilización que se realizó en horas de la mañana de este martes, partió desde la esquina de las avenidas Kirchner y San Martín y tuvo como destino la Casa de Gobierno.

Este fue la segunda protesta por la cual se buscó visibilizar la gran preocupación por la falta de provisión de medicación esencial por parte de la obra social de los estatales. La primera se produjo el domingo, durante el tradicional izamiento del pabellón nacional el el cruce de las citadas avenidas.

Los pacientes, acompañados por familiares, remarcaron que,pese a los anuncios oficiales, continúan registrándose demoras e irregularidades en la entrega de medicamentos indispensables.

"No se trata de una molestia, se trata de nuestra vida", expresaron durante la movilización, insistiendo en la urgencia de soluciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La marcha avanzó por calles céntricas con pancartas y consignas dirigidas a las autoridades provinciales, con la expectativa de ser escuchados y de que el reclamo tenga una respuesta institucional más clara y efectiva.

En este contexto, el presidente de la CSS, Pérez Soruco, hizo saber que el inconveniente se originó en una cuestión financiera de público conocimiento, que comenzó a normalizarse con el correr de los días.

A ello, agregó, se sumaron problemas externos vinculados a la producción de medicamentos.

Fuente: Nuevo Día