Vuelven a anunciar el reinicio de obras en una represa

Se trata de la llamada "Jorge Cepernic", ubicada a 115 kilómetros al oeste de Puerto Santa Cruz, en el paraje La Barrancosa.

Autoridades del Gobierno provincial mantuvieron este viernes una reunión de trabajo con representantes de la empresa Gezhouba –líder del proyecto que lleva adelante la obra de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa– y de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), con el objetivo de ultimar los acuerdos necesarios para el reinicio de la obra.

El encuentro fue encabezado por los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ezequiel Verbes. Durante el mismo se abordó el estado actual del proyecto, que se encuentra en su etapa final de definiciones, y se avanzó especialmente en los aspectos laborales.

En ese marco, se confirmó que los recursos económicos para la obra están disponibles en el país, y que se está cerrando el acuerdo en materia de ingresos de personal con la UOCRA, un paso clave para garantizar el reinicio de los trabajos en condiciones de previsibilidad y resguardo de los derechos de los trabajadores.

Las partes coincidieron en que el proceso se encuentra prácticamente concluido, restando únicamente formalizar los últimos consensos para dar inicio a una nueva etapa de ejecución.

En este sentido, se destacó el diálogo sostenido entre el Gobierno Provincial, el sector empresarial y el gremio, como base para destrabar definitivamente el proyecto.

Desde el Ejecutivo provincial se remarcó que la reactivación de la represa Jorge Cepernic/La Barrancosa representa un impacto estratégico para Santa Cruz, tanto en términos de generación de empleo como de fortalecimiento de la matriz energética nacional, y que el reinicio de la obra se encuentra cada vez más próximo.

Cabe destacar que, el pasado mes de noviembre, el gobernador Claudio Vidal recorrió junto a autoridades chinas la obra, donde analizaron el estado de la infraestructura y coincidieron en la voluntad de reactivar el proyecto tras años de paralización. Para ello se requiere el aval del gobierno nacional de Javier Milei, lo cual se vincularía de algún modo con el apoyo que los dos senadores que responden al mandatario santacruceño le darían a la Reforma Laboral a tratarse en febrero.

Durante aquella visita, representantes de la casa matriz de Gezhouba y el propio Vidal coincidieron en el interés sólido por impulsar la obra cuanto antes, destacando que la disponibilidad de fondos y la definición de acuerdos, en ese momento pendiente de una firma clave, eran pasos determinantes para el reinicio efectivo de los trabajos.