Gremio petrolero se declaró en alerta por llamado a paritarias

El Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz se declaró en estado de alerta y movilización al no tener respuesta del sector empresarial al pedido de ajuste salarial.

El informe del SIPGER que lidera el secretario general Rafael Güenchenén (foto),fue emitido este martes y precisa que “la medida se adopta como consecuencia directa de la negativa del sector empresarial a dar respuesta al pedido de revisión del período paritario vigente, tal como se encuentra establecido en el último acuerdo salarial”.

“En un contexto de profunda complejidad para la actividad hidrocarburífera en Santa Cruz, la falta de voluntad para discutir una adecuación salarial resulta inadmisible”, añade el comunicado.

En ese mismo contexto se pone de manifiesto que “los trabajadores santacruceños venimos realizando un enorme esfuerzo para mitigar las consecuencias de la salida de YPF y de otras operadoras, situación que ha provocado caída de producción, pérdida de puestos de trabajo, desinversión y un deterioro general de las condiciones de la industria en la provincia”.

“Frente a este escenario, sostener una pauta salarial que ya quedó desfasada por la realidad económica nacional y del sector significa trasladar el peso de la crisis a quienes todos los días sostienen la actividad”.

Correlativamente se destaca que “desde SIPGER advertimos que la pauta salarial vigente ha resultado insuficiente frente al impacto de la economía real y el encarecimiento del costo de vida, y que la revisión paritaria no es un capricho: es un derecho previsto en los acuerdos y una herramienta básica para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores”.

Finalmente hace saber que “el sindicato permanecerá en estado de alerta y movilización, con seguimiento permanente de la situación y la adopción de las medidas gremiales que correspondan, hasta tanto el sector empresarial se siente a discutir seriamente una recomposición acorde a la realidad actual”.