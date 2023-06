Gremios docentes de Chubut analizan medidas en conjunto

El ciclo lectivo en Chubut está lejos de retomar su normalidad. Los diferentes gremios realizan medidas de fuerza y el Gobierno provincial no parece tener las herramientas suficientes para tratar de llegar a un acuerdo. En tanto, el receso invernal está cada vez más cerca y el semestre está cada vez más cerca de estar perdido.

En este marco, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) Chubut convocó a un paro por 24 horas para este viernes en todas las escuelas de gestión privada de la provincia en reclamo al incumplimiento del Ministerio de Educación de Chubut de convocar este jueves para discutir el salario.

A este panorama se suma el paro de 120 horas que lleva adelante la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh). Tal como informó El Patagónico, el gremio conducido por Daniel Murphy rechazó la conciliación obligatoria, confirmó la continuidad de las medidas de fuerzas y prepara nuevas acciones.

Para ello se llevarán a cabo asambleas en todas las regionales para unificar criterios de lucha. “Se cumplen las 120 horas de paro definido por el plenario provincial. Aún con una adhesión dispar en los días, la participación crece y se hace sentir”, aseguraron desde el sindicato docente.

“Después de dos meses de no dar la cara, (el ministro de Educación, José María) Grazzini y (el gobernador Mariano) Arcioni salieron a respondernos e intentar instalar un discurso mentiroso hacia la comunidad. En vez de convocar a paritaria y discutir una propuesta, como quedó asentado en el acta de la última reunión, dictan la conciliación obligatoria a partir del miércoles 14/06. ATECh resolvió no acatarla: es la misma Secretaría de Trabajo que no dio lugar al pedido de reapertura de paritaria en su momento incumpliendo sus funciones, y ahora obra como juez y parte”, cuestionaron.

Desde el comienzo de las medidas de fuerza, ATECh se comprometió a no realizar acciones durante la semana del 20 de Junio debido a la importancia para las comunidades educativas de nivel primario.

Sin embargo, las regionales propusieron hacer paro para el jueves 22 por 24 horas junto a AMET y SADOP para retomar con acciones más contundentes para la semana del 26 de junio. “Es insuficiente, pero lo conseguido hasta ahora es fruto de nuestra lucha, y lo firmado en la paritaria nacional (suba del incentivo, y garantía salarial de piso que pasa de ser por agente a cobrarse por cargo) no es un regalo de ningún gobierno generoso: es conquista de la lucha de las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Santa Cruz, Chubut y otras”, subrayaron.