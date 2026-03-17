Güenchenén y autoridades políticas recorrieron obras del gremio petrolero

El secretario general SIPGER, Rafael Güenchenén, supervisó el lunes el avance de obras de la nueva sede sindical y del futuro salón de usos múltiples en Las Heras.

Lo hizo en compañía de secretario adjunto Nallib Rivera; del intendente local, Antonio Carambia y de su par de Puerto Deseado, Juan Martínez, además de su hermano y senador nacional José María Carambia, quienes habían participado de la Fiesta Nacional de la Estepa.

En primer término, las autoridades supervisaron el avance de la nueva sede del SIPGER, un edificio de gran envergadura proyectado en cinco niveles.

El mismo contará con 15 oficinas administrativas, 3 oficinas generales y 2 salas de reuniones con capacidad para 15 personas la menor y 40 personas la mayor.

Además, cada planta dispondrá de núcleos de baños y cocinas, garantizando funcionalidad y comodidad para el desarrollo de las tareas diarias.

En la planta baja, el edificio incluirá una playa de estacionamiento para el personal administrativo, una recepción con salón de espera.

Posteriormente, la comitiva recorrió el avance del salón de usos múltiples, un espacio pensado para la realización de actividades sociales, institucionales y comunitarias.

El edificio contará con una superficie total de 253 metros cuadrados, y un salón principal de 17,5 por 14,5 metros, con capacidad para 300 personas .

Este moderno espacio dispondrá de cocina completa, fogón, parrilla y un acceso independiente desde la calle para el ingreso de mercadería e insumos.

Estas obras representan un paso más en el fortalecimiento de la infraestructura del SIPGER en la zona norte de Santa Cruz, consolidando espacios pensados tanto para la actividad sindical como para la integración y el encuentro de los trabajadores y las familias santacruceñas.

Fuente: Prensa SIPGER