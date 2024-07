Guerrieri y Michelisz vencieron en el TCR World Tour y Suzuki en el South America

El primer fin de semana del Kumho FIA TCR World Tour en la región finalizó con los triunfos del argentino Esteban Guerrieri y el húngaro Norbert Michelisz en la general de las carreras 1 y 2, respectivamente. Con respecto al TCR South America Banco BRB, el dominador del fin de semana fue el brasileño Rafael Suzuki que consiguió los dos triunfos, finalizando décimo y octavo en la general de las dos competencias.

En la primera carrera del día, en el autódromo de Interlagos, Guerrieri pudo tomar la punta en la primera curva y mantenerla hasta el final. En el giro inicial tuvo que entrar el auto de seguridad porque el Audi del francés John Filippi no pudo largar y quedó detenido en plena recta principal. Cuando regresó la velocidad, el argentino logró escaparse de Santiago Urrutia y sostuvo la diferencia hasta la bandera a cuadros. El uruguayo del Lynk & Co. #112 siguió de cerca al de Honda y finalizó en el segundo lugar, luego de haber partido desde la pole position. El podio lo completo el italiano Marco Butti.

La gran lucha se dio en la punta de TCR South America. Rafael Suzuki se alejó de sus rivales pero se enredó entre los del campeonato mundial. El Peugeot 308 TCR #8 estuvo en la pelea con el español Mikel Azcona, el serbio Dušan Borkovi y el argentino Néstor Girolami. Pese a mezclarse con los de Kumho FIA TCR World Tour, el brasileño marcó diferencia con Nelson Piquet Jr. y Juan Ángel Rosso que completaron el podio del sudamericano. Por la Copa Trophy, el vencedor fue el brasileño Guilherme Reischl.

La grilla invertida de la segunda competencia hizo que todo sea más difícil para los pilotos más rápidos del sábado. El que aprovechó la inversión fue Michelisz que aguantó al batallón de Cyan Racing para llevarse el triunfo. Thed Bjork y Ma Qing Hua fueron el segundo y el tercero.

podio1.jpeg

SUZUKI X DOS

Por su parte, Suzuki ganó nuevamente en TCR South America. Largando en la tercera posición, “Rafa” se mantuvo en el pelotón de los del mundial durante toda la competencia. Entre los pilotos del sudamericano hubo muchos roces que hicieron que solo diez pilotos crucen la bandera a cuadros. Luego del doble ganador, se subieron al podio el brasileño Raphael Reis y el argentino Fabián Yannantuoni. En cuarta posición finalizó el ganador de la Copa Trophy, el uruguayo Enrique Maglione y en quinto lugar el argentino Diego Gutierrez, en su mejor participación en la categoría.

La próxima fecha será dentro de dos semanas en el Autódromo Victor Borrat Fabini de El Pinar (Uruguay), nuevamente con el Kumho FIA TCR World Tour.

podio.jpeg

CLASIFICACIÓN CARRERA 1

Esteban Guerrieri

Santiago Urrutia

Marco Butti

Yann Ehrlacher

Thed Björk

Norbert Michelisz

Qinghua Ma

Mikel Azcona

Dušan Borkovi

Rafael Suzuki (1 TCR SA)

Nelson Piquet (2 TCR SA)

Juan Ángel Rosso (3 TCR SA)

Néstor Girolami

Fabián Yannantuoni (4 TCR SA)

Pedro Cardoso (5 TCR SA)

Juan Manuel Casella (6 TCR SA)

Raphael Reis (7 TCR SA)

Thiago Vivacqua (8 TCR SA)

Norberto Fontana (9 TCR SA)

Guilherme Reischl (10 TCR SA)

Diego Gutiérrez (11 TCR SA)

Leonel Pernía (12 TCR SA)

Matías Rossi (13 TCR SA)

CLASIFICACIÓN CARRERA 2

Norbert Michelisz

Thed Björk

Qinghua Ma

Esteban Guerrieri

Santiago Urrutia

Marco Butti

John Filippi

Rafael Suzuki (1 TCR SA)

Mikel Azcona

Raphael Reis (2 TCR SA)

Néstor Girolami

Fabián Yannantuoni (3 TCR SA)

Enrique Maglione (4 TCR SA)

Diego Gutiérrez (5 TCR SA)

Fabio Casagrande (6 TCR SA)

Norberto Fontana (7 TCR SA)

Juan Ángel Rosso (8 TCR SA)

Pedro Cardoso (9 TCR SA)

Nelson Piquet (10 TCR SA)

Yann Ehrlacher

DECLARACIONES

“Fue un gran día, porque es mi primera victoria con GOAT Racing. Es un equipo nuevo, aún pequeño, pero con mucha pasión y dedicación a los detalles. Estamos aprovechando al máximo todas las situaciones, no solo del coche, sino también de las carreras. Lograr llevar eso a resultados es una sensación muy gratificante. Gracias al equipo. Ganar en Interlagos es especial, en el país de Ayrton Senna, siempre es especial. Él es mi ídolo desde la infancia.”

Esteban Guerrieri

“Fue un fin de semana casi perfecto, me perdí la pole por muy poco. Estoy muy contento, sabía que sería difícil empezar en la segunda fila entre los pilotos del FIA TCR World Tour. Son muy rápidos, especialmente en las rectas. Intenté bloquear un poco para mantenerme adelante, pero el auto de seguridad no me ayudó mucho a conseguir una ventaja.”

Rafael Suzuki

“Un día con altibajos. Teníamos grandes expectativas, pero desafortunadamente dos accidentes al principio nos quitaron algunas oportunidades. Pero siempre intentamos mantener el auto en la pista para sumar tantos puntos como sea posible. En la segunda carrera, el auto estaba completamente torcido. Incluso nos planteamos abandonar la carrera, pero vimos que incluso con el auto comprometido era posible completar la carrera. Ha sido una lucha vuelta a vuelta hasta el final y estoy muy contento con el resultado. No fue lo que esperábamos, pero seguimos peleando bien y dejamos Brasil con buenos puntos, para seguir en la pelea del campeonato.”

Raphael Reis

“Fue fantástico. Para ser honesto, ni siquiera soñaba con ganar en Interlagos en la carrera de hoy. Pero no cometí errores, enfrenté mucha presión de los competidores que venían detrás, pero el coche estaba funcionando muy bien en las curvas. Quiero agradecer mucho al equipo y estoy muy contento con los puntos conseguido.”

Norbert Michelisz.