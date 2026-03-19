Gustavo López se separó de su esposa tras 30 años y dos hijos en común

Según contó Pepe Ochoa, intentaron encender la llama de la pasión en los últimos años, pero no lo lograron.

Después de más de tres décadas de historia compartida, Gustavo López y Laura, la madre de sus hijos, tomaron una decisión que marca el cierre de una etapa muy importante en sus vidas. La pareja, que supo construir una familia sólida a lo largo de los años, decidió separarse tras atravesar un tiempo prolongado de dificultades.

La noticia se conoció en las últimas horas y fue Pepe Ochoa quien dio detalles en LAM. Según explicó, la relación venía desgastada desde hacía tiempo. A pesar de los intentos por recomponer el vínculo, la crisis terminó siendo más fuerte.

Durante esos años, no faltaron las charlas ni los intentos por seguir adelante, pero finalmente ambos entendieron que lo mejor era tomar caminos separados. La decisión, según trascendió, fue consensuada y con un objetivo claro: priorizar el bienestar familiar por sobre el conflicto.

De esa historia nacieron Lourdes y Lorenzo, hoy de 23 y 20 años, respectivamente. Dos pilares fundamentales que siempre estuvieron en el centro del vínculo y que forman parte de ese proyecto de vida que sostuvieron durante tanto tiempo.

La separación no deja de generar impacto, sobre todo porque Gustavo López siempre se mostró como alguien reservado respecto a su vida privada, pero con una mirada muy clara sobre lo que implicaba sostener una relación a lo largo del tiempo.

De hecho, años atrás, en una entrevista que brindó en medio de unas vacaciones, el periodista había compartido su visión sobre la convivencia y el paso de los años en pareja. En ese momento, recordó cómo comenzó todo: “Nos conocimos en septiembre de 1990. No existen fórmulas. Lo importante es seguir juntos a pesar de cualquier discusión fuerte. Tratamos de estar enojados dos o tres días, y después que pase. Como en cualquier matrimonio, hay roces”.

Esa frase, que en su momento reflejaba la lógica con la que habían construido su relación, hoy cobra otro significado. Porque más allá de esa filosofía de vida en común, el desgaste acumulado terminó inclinando la balanza hacia otro lado.

En el entorno del periodista aseguran que la separación se dio en buenos términos, entendiendo el recorrido compartido y el lazo que los une como padres. No hubo escándalos ni situaciones explosivas, sino una decisión que, aunque difícil, parece haber sido tomada desde la madurez.

Así, Gustavo López cierra un capítulo de más de 30 años junto a Laura, una historia que tuvo momentos, aprendizajes y una familia que seguirá siendo el punto de encuentro. Porque, aunque los caminos cambien, hay vínculos que permanecen más allá de cualquier decisión.