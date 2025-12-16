Habilitan nuevas conexiones para el acceso a la red de gas en toda la cordillera

Lo reveló el gobernador Torres tras mantener una reunión con autoridades de Camuzzi. En Chubut se beneficiarán habitantes de Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén y El Hoyo.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, anunció la liberación de nuevas conexiones para el acceso a la red de gas natural en toda la región cordillerana, a partir de la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico y del trabajo conjunto realizado con las provincias de Neuquén y Río Negro.

En tal sentido, el mandatario mantuvo una reunión con el presidente de Camuzzi Gas del Sur, Jaime Barba, quien ratificó que la compañía se encuentra en condiciones de liberar factibilidades de gas natural en toda la región. Ello implica que todos los vecinos que deseen conectarse al gas natural y que cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán solicitar el suministro.

PROBLEMÁTICA HISTORICA

Al respecto, Torres destacó que "gracias al esfuerzo y al trabajo articulado que realizamos las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro con Camuzzi, pudimos concretar una inversión histórica para la región patagónica que hoy podrá garantizar el acceso a gas de red para muchas familias; un recurso tan importante que hasta hace poco tiempo era un horizonte lejano".

"De esta manera, y con el compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, estamos dando una solución definitiva a una problemática histórica, en un sistema que abastece a 25 localidades de tres provincias, potenciando el crecimiento y el desarrollo regional", afirmó Torres.

Además, el mandatario explicó que "el objetivo es comenzar con las conexiones durante el verano para poder llegar al invierno con la mayor cantidad de nuevos usuarios incorporados al sistema" y agregó en ese marco que "se viene trabajando, no sólo en la construcción de las obras, sino también en la capacitación de gasistas matriculados que deberían satisfacer toda la demanda de nuevos usuarios que se incorporarán al sistema".

Por último, el gobernador dijo que "está previsto para principios del año próximo la liberación de las factibilidades en toda la región por parte de Camuzzi".

INVERSIÓN Y ACCESO A LA RED DE GAS

A partir del trabajo articulado por Camuzzi Gas del Sur con las provincias Chubut, Neuquén y Río Negro, y tras una inversión superior a los $51.800 millones de pesos -de los cuales casi $25.000 millones fueron financiados por los bancos provinciales del Chubut y Neuquén-, este año pudo reiniciarse la obra que dará una solución definitiva a la problemática energética de la región patagónica.

La repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico contempla la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer, otra planta compresora en la localidad de Holdich, como así también el montaje de un nuevo equipo de compresión en la actual planta compresora que Camuzzi posee en la localidad de Gobernador Costa.

En paralelo, y tras gestiones impulsadas por el gobernador Torres junto a sus pares de Neuquén y Río Negro, este año ya se concretó la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín, un hito clave que permitió dejar atrás la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia, y conectar de manera directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina, fortaleciendo la confiabilidad y la sostenibilidad del servicio.

El Sistema de Transporte y Distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops, superando los 1.700 kilómetros de extensión de cañerías con diámetros de 3”, 4”,6”,8”,10” y 12 pulgadas. El Sistema abastece a un total de 25 localidades de las provincias de Chubut (Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén, El Hoyo de Epuyen); Río Negro (Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche) y Neuquén (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes).