Qué les preocupa hoy a los vecinos del René Favaloro

El secretario de Control Operativo y Urbano, Miguel Gómez, mantuvo este lunes una reunión con la nueva comisión directiva de la asociación vecinal del barrio René Favaloro, presidida por Graciela Carrizo, con el objetivo de escuchar y analizar distintas demandas de los vecinos.

Entre los principales reclamos se destacó la circulación de camiones por la banquina de la Ruta Nacional 3, una situación que genera preocupación por los riesgos que implica para peatones y automovilistas. En ese marco, también se solicitó el reacondicionamiento de la calle Tito Stelmastuk, uno de los accesos al barrio, pedido que será trasladado al área de Vialidad.

Asimismo, los vecinalistas reclamaron la colocación de reductores de velocidad o una mayor presencia de personal de Tránsito para evitar maniobras peligrosas y excesos de velocidad en el sector.

En materia de seguridad, Gómez adelantó que se trabajará en la coordinación de recorridas conjuntas entre la Guardia de Protección Urbana y la Policía, en articulación con la Unidad Regional, para reforzar la prevención y brindar mayor tranquilidad a los residentes.

Por último, se planteó la necesidad de contar con el tráiler de castración canina y felina, iniciativa que el funcionario se comprometió a gestionar para su llegada al barrio a principios del próximo año, atendiendo a la demanda existente.