Este sábado la acción tendrá lugar en las canchitas 1 y 3 de la entidad azzurra y el domingo, se jugará en el Pueyrredón.

Habrá futsal promocional en CAI y en el Gimnasio municipal Nº 2

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia desarrollará el fin de semana, una nueva fecha de la fase regular correspondiente al torneo Clausura 2025.

En ese contexto, este sábado la acción se desarrollará en las canchitas 1 y 3 de la sede de Comisión de Actividades Infantiles, con un total de 18 partidos.

El domingo, mientras tanto, la acción tendrá lugar en el Gimnasio municipal Nº 2, destacando que en este escenario, la actividad se interrumpirá luego del partido de las 14, por la televisación del Superclásico del fútbol argentino que jugarán desde las 16:30 en la Bombonera, Boca Juniors y River Plate.

La programación se reanudará a las 19, informó la Asociación Promocional.

A continuación se detalla la programación completa a jugarse el fin de semana en el gimnasio que se encuentra ubicado en el barrio Pueyrredón.

Programa

SABADO 8

En Comisión de Actividades Infantiles (17:00+15’)

Cancha Nº 1

17:15 El Lobito Infantil vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, 8ª fecha.

17:55 Comodoro FC vs Los Matadores; C-11, 2015, 8ª fecha.

18:35 Parma Futsal vs PM FC Blanco; C-11, 2015, 8ª fecha.

19:15 MyL Futsal vs Milan F.I; C-09, 2016, 6ª fecha.

19:55 El Lobito Infantil vs Asturiano Celeste; C-09, 2016, 7ª fecha.

20:35 La Super Económica vs Vikingos FC; C-09, 2016, 7ª fecha.

21:15 PM FC Blanco vs Juanes Motos Futsal; C-11, 2014, 8ª fecha.

21:55 Casino CR vs Flamengo; C-11, 2014, 7ª fecha.

22:40 El Lobito Infantil vs Lanús Infantil; C-11, 2014, 8ª fecha.

Cancha Nº 3

17:15 PM FC Negro vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 8ª fecha.

17:55 La Súper Económica vs Vikingos FC; C-11, 2015, 8ª fecha.

18:35 Lanús Infantil vs Casino CR; C-11, 2015, 8ª fecha.

19:15 Los Matadores vs PM FC Blanco; C-09, 2017, 7ª fecha.

19:55 Asturiano vs Lanús; C-09, 2017, 7ª fecha.

20:35 PM FC Azul vs El Lobito Infantil; C-09, 2017, 7ª fecha.

21:15 El Pilar vs PM FC Azul; C-11, 2014, 8ª fecha.

21:55 JM Futsal vs Halcones Dorados FC; C-11, 2014, 8ª fecha.

22:40 La 14 FC vs Asturiano Celeste; C-11, 2014, 8ª fecha.

DOMINGO 9

En el Gimnasio municipal Nº 2 (8:45+15’)

9:00 Pase de Gol vs Malvinas Club; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.

9:50 Juan XXIII vs Guerreros FC; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.

10:40 MyL Futsal Blanco vs La Super Económica; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.

11:30 Los Matadores Rojo vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona A.

12:20 Galácticos vs Casino CR; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.

13:10 MyL Futsal vs Inter; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.

14:00 Lanús Infantil “A” vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 8ª fecha, zona B.

19:00 Nero Futsal vs Lanús; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona B.

19:50 Prekad “B” vs 70/30 Petrosar; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona B.

20:40 La Super Económica vs HDP Futsal; C-15, 2010/11, 5ª fecha, zona B.

21:30 Luz y Fuerza vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.

22:30 Guerreros de Malvinas vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 6ª fecha, zona B.