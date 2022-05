Habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron sin censar

Se analizan los datos de los hogares que no fueron censados por diversos motivos y se los recuperará esta semana.

Durante la jornada de ayer se llevó a cabo en todo el país el Censo 2022 y más de 650 mil censistas de toda la Argentina participaron en la contabilización de más de 17 millones de viviendas.

No obstante, muchos argentinos reclamaron que no fueron visitados por el personal autorizado por INDEC y se preguntan cómo proseguir al no ser censados.

La directora de Estadísticas y Censos de Chubut, Silvia Iralde, habló hoy, sobre lo que ocurrió en la jornada censal y dijo que “iniciamos en horario, empezamos a cerrar y hubo algunos sectores que estuvieron un poco más en territorio porque veíamos que no se podía llegar en algunos lugares”.

Sobre los reclamos de personas que no fueron censadas explicó que “a las 17:30 empezaron a llegar los llamados a la Dirección que decía que el censista no había pasado” y agregó a que se debe a que existen muchas áreas que “han tenido un crecimiento importante en estos últimos dos años y ahí es donde tenemos la mayor cantidad de faltantes”.

Ante esto, Iralde aseguró ante Radio Nacional, qué estaba previsto “hacer una supervisión y recupero a partir del día de hoy y en eso estamos trabajando” y aclaró que se trata de distintos lugares, entre ellos Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Lago Puelo, en la zona de chacras de Trelew, entre otros detalló.

“Vamos a ir organizando durante el transcurso de la mañana la salida a campo que tiene que ser hoy mismo hasta el martes que vamos a estar recuperando” indicaron desde el sector de Estadísticas y Censos de Chubut.

Si bien el censo digital por el momento “no está habilitado, lo que si se pide es que llamen al 0800 – 345- 2022 y que ahí pasen sus datos e información para que el censista los pueda visitar o mandar un mail a censo@indec.gob.ar” y aquellos que ya hicieron el censo digital “pueden quedarse tranquilos porque sus datos no se van a perder. Están en la base de datos y se cargaron” aclaró.

“Por esto una semana de recupero” insistió.