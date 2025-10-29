Hallan cráneo humano en zona rural de Las Heras

Fue divisado a unos 11 kilómetros del radio urbano de Las Heras camino a río Deseado, por un hombre y una mujer caminaban por una zona rural y dieron inmediato aviso a la policía.

La pareja acudió el martes a la Comisaría Primera para informar que había encontrado un cráneo humano, por lo cual efectivos de esa dependencia y del Gabinete Criminalístico local se dirigieron al lugar y constataron la veracidad de la información.

Estaba sobre suelo seco y agrietado, con deterioro parcial en la región parietal.

Según el parte policial, la pieza ósea conservaba la placa dental superior e inferior y presentaba una leve adhesión de nailon en el maxilar derecho.

Las autoridades procedieron a resguardar el cráneo y remitirlo al Laboratorio Regional de Investigación Forense, donde se realizarán pericias genéticas para intentar establecer su identidad.

De acuerdo con la primera evaluación de especialistas, podría pertenecer a un hombre adulto, considerando la circunferencia y el tamaño de las piezas dentarias.

No se hallaron restos de tejido humano, lo que indica que el cuerpo habría estado expuesto durante un largo tiempo.

El análisis de ADN será clave para determinar si el hallazgo guarda relación con personas desaparecidas en la ciudad, entre ellas el caso de un vecino oriundo de Caleta Olivia, quien en 2010 viajó a Las Heras para cobrar el alquiler de una vivienda y nunca más fue visto.

En aquel entonces, su camioneta fue encontrada en el estacionamiento del Hospital de Las Heras, y la cúpula del vehículo apareció días después en el basural municipal.

Por el momento, el hallazgo se encuentra bajo investigación judicial, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

