Hallan plantación de marihuana durante la búsqueda de un joven desaparecido

El procedimiento se realizó en un islote cercano a Lamarque, Río Negro, mientras se desarrollaban rastrillajes por la desaparición de Kevin Hernández. Secuestraron más de medio centenar de plantas, 16 kilos de flores y detuvieron a un hombre que intentó escapar.

Un operativo policial orientado a dar con el paradero de Kevin Hernández derivó en el descubrimiento de una extensa plantación ilegal de marihuana en una zona rural de difícil acceso del Valle Medio rionegrino. El hallazgo se produjo en sectores ribereños cercanos a la localidad de Lamarque, donde las fuerzas de seguridad realizaban rastrillajes en campos y canales.

El cultivo fue detectado por efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo a unos siete kilómetros del casco urbano. Según informaron fuentes oficiales, la plantación estaba instalada en un islote del río Negro, camuflada entre una densa arboleda de álamos y sauces que dificultaba su visibilidad desde el exterior.

En el lugar se encontraron 55 plantas de cannabis sativa que alcanzaban casi tres metros de altura, además de unos 16 kilogramos de flores distribuidas en tres sectores acondicionados para el secado y procesamiento del material vegetal. La infraestructura montada incluía espacios destinados al mantenimiento del cultivo y evidencias de una organización orientada a sostener la actividad en el tiempo.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 55 años que intentó huir al advertir la presencia policial. También se secuestró una garita precaria utilizada como puesto de vigilancia y un arma de fabricación casera presuntamente destinada a la custodia del predio.

A partir del hallazgo, se inició una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes bajo intervención de la Justicia Federal con asiento en General Roca. El sospechoso será sometido en las próximas horas a audiencia indagatoria para definir su situación procesal.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial aclararon que, hasta el momento, no existen elementos que vinculen la plantación con la desaparición del joven de 26 años. En tanto, la búsqueda de Hernández continúa con la participación de brigadas rurales, drones y canes especializados, sin resultados positivos hasta ahora.