Hallan un vehículo abandonado tras un choque contra el guardarraíl en la Ruta 3

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo frente a la planta de Scania. El rodado presentaba daños frontales y no había personas en su interior cuando llegó la Policía.

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este domingo sobre la Ruta Nacional Nº 3, en el carril con sentido norte–sur, a la altura de las instalaciones de la empresa Scania.

El hecho fue advertido alrededor de las 6:40, cuando personal de la Comisaría Distrito Rada Tilly tomó conocimiento de un choque y se dirigió al lugar. Allí constató la presencia de un Peugeot 2008 de color gris oscuro, que evidenciaba daños materiales en la parte frontal tras haber impactado contra el guardarraíl.

Al momento de la intervención policial, el vehículo se encontraba sin ocupantes y orientado hacia el norte. Ante esta situación, los efectivos verificaron los datos del dominio mediante el sistema oficial, lo que permitió establecer el domicilio de la titular del rodado sobre la avenida Seguí.

Una comisión se trasladó hasta esa vivienda, donde la propietaria —identificada por sus iniciales S.A.— indicó que su marido estaba utilizando el automóvil y que hasta ese momento no había regresado. Asimismo, se corroboró que la documentación obligatoria del vehículo se encontraba vigente.

Minutos más tarde, la mujer se presentó en el sitio del siniestro y procedió a mover el rodado hacia la banquina con el objetivo de liberar la circulación. El vehículo quedó posteriormente a la espera de la grúa para su remoción definitiva.