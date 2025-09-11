Handball: Ciro Reales será parte de la preselección argentina

El jugador de Municipal Km 5 se sumará una vez más a los entrenamientos del preseleccionado nacional de Cadetes.

Ciro Reales, jugador del club Municipal Km 5, una vez más, se sumará a los entrenamientos de la preselección argentina de handball, en la categoría cadetes.

Reales, en el año 2022 y 2024 (en cadetes), ya había entrenado con el elenco nacional en Buenos Aires. Esta temporada, el jugador del club Km5 ha sido convocado, nuevamente, para la Preselección Argentina de cadetes de handball.

“Me llena de orgullo el estar representando a la ciudad, a la región, y tenemos que aprovechar este tipo de oportunidades que nos dan a los jugadores del interior” expresó el jugador de Municipal Km5.

Es que Argentina se prepara para el primer Mundial Sub-17 Masculino, que se disputará en Casablanca, Marruecos, del 24 de octubre al 1 de noviembre.

“Este año ya sería categoría juvenil, pero para el Mundial podría jugar un año más como cadete. Lo tomo con bastante felicidad y emocionado de poder estar y estoy queriendo aprovechar esta nueva oportunidad” confesó el jugador comodorense.

“Los chicos (de la Selección) ya se están preparando para el Mundial, yo estoy desde acá entrenando todo lo que pueda, en el gimnasio, con handball en el club, junto con los partidos los fines de semana. Al igual que ellos me sigo preparando” manifestó Reales, que se sumará al equipo nacional en los próximos días.

Ciro, junto con sus padres, mantuvieron un encuentro con el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien confirmó el acompañamiento del Estado municipal para con el deportista en su proyección deportiva.

Sobre el encuentro con el titular del Ente, el jugador dijo que: “Hernán (Martínez) nos mostró mucho compromiso, desde un principio está decidido a acompañarnos en todo lo que pueda”.