El Provincial de Mayores se juega en Comodoro

Se disputará en Comodoro Rivadavia el torneo Provincial de Mayores de handball. La competencia tendrá lugar en los gimnasios municipales 2 y 4, entre este sábado y el martes, de 9:00 a 21:15, bajo la organización de la Asociación Comodorense de Handball y la Federación Chubutense de Balonmano, con el apoyo de Comodoro Deportes y Chubut Deportes.
…………………….
Programa
SABADO (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
14:00 | Femenino | Cumehue vs Rada Tilly (A)
15:45 | Femenino | Nueva Generación vs Bolsón (B)
17:30 | Masculino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)
19:15 | Masculino | Nueva Generación vs Trevelin (B)
SABADO (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
14:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)
15:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Petroquímica (B)
17:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Orcas (A)
19:15 | Masculino | Petroquímica vs Grilli (B)
DOMINGO (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
09:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Palazzo (A)
10:45 | Femenino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)
12:30 | Masculino | Cumehue vs Orcas (A)
14:15 | Masculino | Nueva Generación vs Grilli (B)
16:00 | Femenino | Municipal Palazzo vs Rada Tilly (A)
17:45 | Femenino | Nueva Generación vs Municipal Recrear (B)
19:30 | Masculino | Municipal Palazzo vs Orcas (A)
21:15 | Masculino | Nueva Generación vs Petroquímica (B)
DOMINGO (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
09:00 | Femenino | Municipal Km5 vs Rada Tilly (A)
10:45 | Femenino | Municipal Recrear vs Bolsón (B)
12:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Municipal Palazzo (A)
14:15 | Masculino | Petroquímica vs Trevelin (B)
16:00 | Femenino | Cumehue vs Municipal Km5 (B)
17:45 | Femenino | Petroquímica vs Bolsón (B)
19:30 | Masculino | Municipal Km5 vs Cumehue (A)
21:15 | Masculino | Grilli vs Trevelin (B)
LUNES (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
14:00 | Femenino | 1° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
15:45 | Femenino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
19:15 | Masculino | 1° Zona B vs 4° Zona A (Azul)
LUNES (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
14:00 | Femenino | 2° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
15:45 | Femenino | 1° Zona B vs 4º Zona A (Azul)
17:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
19:15 | Masculino | 2° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
MARTES (GIMNASIO MUNICIPAL 2)
09:00 | Femenino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
10:45 | Femenino | 2° Zona A vs 4º Zona B (Azul)
12:30 | Masculino | 2° Zona A vs 4° Zona B (Verde)
14:15 | Masculino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
MARTES (GIMNASIO MUNICIPAL 4)
09:00 | Femenino | 2° Zona B vs 4° Zona B (Verde)
10:45 | Femenino | 1° Zona B vs 3° Zona A (Azul)
12:30 | Masculino | 1° Zona A vs 3° Zona B (Verde)
14:15 | Masculino | 2° Zona B vs 4° Zona A (Azul)