Hay 25 contactos estrechos aislados y buscan el origen del contagio

El doctor Víctor Parodi, desde el hospital zonal de Bariloche, informó que hay 25 personas definidas como contacto estrecho de la docente que murió a causa del hantavirus el pasado viernes. Señaló que no tiene registro en las últimas 48 horas de que hayan manifestado síntomas.

Se realiza un seguimiento y deben permanecer aisladas unos 45 días. En cuanto a las causas del contagio, dijo que aún se desconocen y están investigando con familiares y amigos, descartan que haya sido en la zona urbana.

Según información publicada por el portal Bariloche2000, el doctor explicó que hay 25 personas que se han definido como contacto estrecho, que estuvieron cerca del caso positivo, pero están sanos, sin síntomas y "tienen que estar aislados poco más de 40 días".

Se trata en general de gente amiga, compañera, en relación con su tarea docente, según indicó el profesional. Comentó que se hace seguimiento o se referencian a un número de WhatsApp por si empiezan con síntomas, para indicar los pasos a seguir.

Confirmó que en las últimas 48 horas no hay registro de que hayan tenido síntomas y recordó que la docente, si bien no se internó en el hospital, llegó con sintomatología respiratoria de carácter grave. En cuanto al origen del contagio dijo que aún no tienen precisiones, pero "se sigue haciendo una evaluación de las actividades que hizo en los últimos 45 días desde que empezó con los síntomas". Agregó que se van tomando algunas cuestiones en relación con familiares "para ir armando el rompecabezas".

Parodi sostuvo que no hay evidencias de que el contagio haya sido a nivel zona urbana, por lo que están buscando alguna actividad periférica a la zona urbana, como zona de bosque o acampe.

Recordó que hay que considerar que es enfermedad endémica de la zona, "tenemos que convivir, todos los años podemos tener ningún caso o alguno o más, por ahora es el primer caso en el año". Indicó que todo el año puede haber, en algunas épocas aumenta más el riesgo, pero todo el año pueden aparecer.

El contagio al humano se produce por inhalación del virus debido al contacto directo con roedores y sus excreciones, además la variante que circula en la Patagonia puede transmitirse de persona a persona.

El Hantavirus puede presentarse con síntomas como gripe, fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y abdominales.