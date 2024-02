"Hay gente motosierra y gente que no"

La Delio Valdez se presentó este lunes en La Fiesta de La Confluencia 2024 y reversionó un clásico de Todos Tus Muertos: "Gente que no". La reconocida banda de cumbia cantó ante miles de personas: "Hay gente motosierra y gente que no". De esta manera, la orquesta se sumó a las críticas hechas por Lali Espósito, Dillom, Divididos, Babasónicos y Molotov al gobierno de Javier Milei, todas en el mismo fin de semana.

En la canción original de la banda punk emblema de los 90' el esribillo dice: "Hay gente mentirosa, hay gente policía, hay gente de mierda, y hay gente que no, gente que no, gente que no". En la versión adaptada al 2024, La Delio decidió hacer una referencia a las políticas de ajuste del Presidente Javier Milei.

Luego del show, la cantante colombiana Ivonne Guzmán, voz femenina de la banda, destacó en declaraciones a la Agencia Télam la necesidad de sostener los espacios que representan los festivales populares y aseguró que a la cultura no se la debe pensar "como si fuera solo entretenimiento".