Hay que esperar 56 días para el próximo feriado

Será el de Carnaval, previsto para el lunes 28 de febrero y el martes 1 de marzo. El año tendrá en total 19 feriados, a los que se sumarán 11 días no laborables. Hay cuatro findes XXL confirmados.

Pasaron las Fiestas y pasó también el primer feriado del 2022: el sábado 1 de enero. En el primer mes del año no quedan más feriados, pero entre los trasladables, inamovibles y turísticos, habrá al menos 19 fechas para descansar en Argentina. A estas se sumarán los 11 días no laborables, en los que cada empleador decidirá si da o no el día libre a los empleados.

¿El primer fin de semana largo del año? Será en Carnaval: son feriados nacionales los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo, lo que configura además un finde XXL de cuatro días.

Los próximos feriados confirmados por Nación para este 2022 son:

Lunes 28 de febrero (Carnaval)-Fijo.

Martes 1° de marzo (Carnaval)- Fijo.

24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia)-Fijo.

Sábado 2 de abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas)-Fijo.

15 de abril (Viernes Santo)-Fijo.

Domingo 1° de mayo (Día del Trabajador)-Fijo.

Miércoles 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo)-Fijo.

Viernes 17 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes)-No se traslada.

Lunes 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)-Fijo.

Sábado 9 de julio (Día de la Independencia)-Fijo.

Miércoles 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín). Se celebrará el lunes 15 de agosto.

Viernes 7 de octubre (feriado puente turístico).

Miércoles 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural). Se celebrará el lunes 10 de octubre.

20 de noviembre (Día de la Soberanía). Se celebrará el lunes 21 de noviembre.

Jueves 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)-Fijo.

Viernes 9 de diciembre (Feriado puente turístico).

Domingo 25 de diciembre (Navidad)-Fijo.

Fines de semana extra largos confirmados por Nación

Del sábado 26 de febrero al martes 1° de marzo.

Del viernes 17 al lunes 20 de junio.

Del viernes 7 al lunes 10 de octubre.

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre.

Días no laborables

A las fechas mencionadas, se suman 11 días no laborables. En este caso, muchas de esas fechas están asociadas a alguna fiesta religiosa particular y aplican solo al segmento de la población argentina que expresa esa fe. Esas fechas este año son:

14 de abril: Jueves Santo (no laborable).

16, 17, 22 y 23 de abril: Pascuas judías (no laborable para quienes profesen la religión judía).

24 de abril: Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (no laborable para empleados y funcionarios públicos y alumnos de origen armenio).

2 de mayo: Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán (no laborable para quienes profesen la religión islámica).

30 de julio: Año Nuevo Islámico (no laborable para quienes profesen la religión islámica).

26 y 27 de septiembre: Año Nuevo judío (no laborable para quienes profesen la religión judía).

5 de octubre: Día del Perdón (no laborable para quienes profesen la religión judía).