"Hay una diversidad de actividades que nacen y crecen alrededor de minera"

Lo afirmó Marcelo Bellini, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas. Al igual que la entidad que representa, cuestionó el informe de la Mesa Técnica del CENPAT, indicando que en el mismo "hay una serie de datos que no son certeros en cuanto a la actividad", y valoró la convocatoria al debate realizada por el gobierno provincial.

Marcelo Bellini, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM), entidad con 65 años de trayectoria y compuesta por 600 profesionales de distintas zonas del país, destacó el trabajo realizado por profesionales de la entidad con relación a despejar cuestiones vinculadas a aspectos técnicos de la actividad minera. “Muchos de nuestros colegas han estado visitando la provincia, y particularmente se han mantenido muchas reuniones, y se han hecho muchas reuniones y charlas informativas, precisamente con pobladores de la Meseta Central, donde se han puesto sobre la mesa todas las dudas y todas las inquietudes”, señaló.

El especialista sostuvo que “ese grupo de colegas, que han ido en distintas oportunidades, han tratado de aclararle a la comunidad, precisamente los temas que provocan cierta duda o cierto temor entre la población: el consumo de agua, el uso o no de sustancias peligrosas, la cuestión vinculada a lo social, a lo económico, la multiplicación de actividades”. Mencionó Bellini asimismo que “también se ha hablado de los beneficios de la actividad en cuanto a lo que deja, no solamente por la carga impositiva, sino también en la posibilidad de generar o multiplicar empleos no solamente en forma directa, a quien pudiera llegar a trabajar dentro de la mina, sino también aquellas empresas que prestan servicios. Desde el que hace la comida, hasta aquel que hace el transporte de personal, o quienes hacen el mantenimiento de vehículos. Hay una diversidad de actividades que nacen y crecen alrededor de la actividad minera, y también en esas charlas, lo que se ha tratado es poner de relieve la experiencia que ya hay en otras provincias como San Juan, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz”.

En declaraciones a LU4, Bellini cuestionó además el informe realizado por la Mesa Técnica del CENPAT, indicando que “no hay firma, no hay quien se identifique con las afirmaciones que se han volcado, y pensamos que hasta puede haber habido mala fe, en el hecho de usar el nombre y el sello de una institución, quizás sin tener el aval institucional; de allí la dureza de nuestra respuesta” dijo, y añadió: “teniendo en cuenta que hay dentro del contenido de ese informe, una serie de datos que no son certeros en cuanto a la actividad minera o al proceso minero en sí”.

Debate

“Fuimos invitados a participar de los debates, que se dividieron por sectores: empresas, académicos, gremios, etc. A mí me tocó participar en la parte académica, por mis funciones en la universidad, y realmente ha habido sugerencias, y se han hecho planteos con dudas respecto a parte del texto del proyecto, y esto ha sido tomado de buen grado por parte de las autoridades y esperamos que sean introducidas dentro del mismo. Eso creo que ha sido muy bueno. También a través de cartas o notas que hemos hecho públicas, e incluso en forma particular a los legisladores, les hemos puesto a disposición nuestros equipos técnicos para que ellos zanjen todas las dudas de carácter técnico que pudieran tener con respecto al desarrollo de la actividad minera. Yo creo que la postura del gobierno provincial ha sido bastante abierta al convocar a todos los sectores”, finalizó.