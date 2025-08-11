Héctor Marano brindó una Master Class de taekwondo en Comodoro

El referente mundial de la disciplina dictó el seminario en instalaciones del Gimnasio municipal Nº 4.

El último sábado, en el Gimnasio municipal Nº4, Héctor Marano, director del comité técnico de la Federación Internacional de Taekwondo (ITF), dictó un seminario destinado a los formadores de la disciplina en Comodoro Rivadavia.

La actividad fue organizada por Orlando Velásquez, VII Dan y referente del Grupo Taekwondo Patagonia y contó con el acompañamiento de Comodoro Deportes.

Marano es reconocido como maestro del arte marcial y IX Dan. Además, fue entrenador de la Selección Nacional de Taekwondo entre 1987 y 1990.

El Grand Master (GM) Héctor Marano, capacitó a los formadores de la disciplina en la ciudad en actualizaciones técnicas para poder estar al nivel en grandes competencias y también educativas para el desarrollo del Taekwondo. Fueron alrededor de 120 atletas los que se sumaron a la iniciativa.

En la clínica dictada por el GM, estuvo el director de Deportes de Comodoro, Martín Gurisich.

Orlando Velásquez, VII Dan y referente del Grupo Taekwondo Patagonia, expresó que se trató de una clase técnica, destinada a “cinturones negros y cinturones de color, pero fundamentalmente a los instructores, donde se trabajaron técnicas específicas de acuerdo a cada aplicación, a cada movimiento. Marano viaja por todo el mundo a realizar estas capacitaciones y hoy, está acá, en la Patagonia y estamos disfrutando de tenerlo”.

Desde la organización, agradecieron a “todos los que hacen posible que esto se puede hacer, uno solo no lo puede hacer, están los instructores, alumnos, los padres, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes, es todo un gran equipo que se mueve para tener un logro deportivo, en este caso, para el taekwondo”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.