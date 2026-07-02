Hernán Martínez: "Comodoro está a la altura de cualquier lugar"

El titular de Comodoro Deportes valoró los eventos deportivos nacionales en la ciudad, competencias de relevancia de futsal y vóley, tres semanas de gran actividad que cierran con el Campeonato Argentino de Selecciones de Handball. “Más de 1.500 personas pasando por la ciudad, ver los gimnasios llenos, demuestra que poner el deporte por delante vale la pena”, sostuvo.

En los últimos 20 días, Comodoro Rivadavia albergó competencias nacionales de futsal, vóley y esta semana cierra con el Campeonato Argentino de Selecciones de Handball que se desarrolla en los gimnasios municipales 2 y 4.

En este sentido, el profesor Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, acompañó el evento en los partidos de las selecciones de Chubut y puso en valor el paso por Comodoro Rivadavia de estos grandes eventos nacionales, con la organización de las federaciones locales y el acompañamiento de la Municipalidad a través del Ente Deportivo.

“Feliz, primero viendo el deporte que tanto me gusta (el handball), que me vio crecer como dirigente deportivo. Que hoy se esté jugando en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que las selecciones de Chubut en ambas ramas estén albergadas en nuestra ciudad, es hermoso. Y que deportivamente estemos a la altura, también te pone muy contento”, expresó.

“Y luego, como funcionario, un poco referente del deporte, poder lograr encontrarnos en un plazo de tres semanas con tres torneos nacionales de tres disciplinas distintas, más de 1.500 personas pasando por la ciudad, ver los gimnasios llenos, el futsal en el Club Huergo y en el Municipal 2, el handball con el municipal 2 y 4, el vóley con nueve canchas jugando en simultáneo, todo eso, demuestra que el esfuerzo que ha tomado este proyecto político hace tiempo, de poner al deporte por delante, vale la pena”, señaló.

“También vale la pena que hoy a Comodoro se la posicione en el nivel nacional, y que quienes vengan a los eventos nacionales saben que Comodoro está a la altura de eso. Siempre pensábamos y planificábamos que había que ir a Buenos Aires, a poder encontrarte con los torneos importantes y las buenas infraestructuras. Hoy Comodoro Rivadavia está a la altura de cualquier lugar, y a veces hasta por encima de otros lugares donde se hacen eventos nacionales”, subrayó Martínez.

“Vamos a soñar, queda muy poquito. Termina la ronda clasificatoria, después hay que jugar. Las selecciones están en un buen nivel y me pone muy contento. Esperaremos, seguiremos acompañando y esperamos estar el sábado en un momento importante, no solo para la premiación, sino para ver los partidos”, cerró el titular de Comodoro Deportes.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.