Alumnos del Team Antileo sumaron experiencia en Caleta Olivia

El Team Antileo se presentó en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Caleta Olivia, con un grupo de competidores amateur de kick boxing, quienes van adquiriendo experiencia en la disciplina. Jonathan Uribe logró el título del evento “Chino Team IV”, fue uno de los más destacados de Comodoro Rivadavia.

La velada tuvo lugar en el gimnasio Enrique Mosconi, al respecto el profesor Marcos Antileo de Comodoro, aseguró. “El alumno Jonathan Uribe ganó el título del evento Chino Team en la categoría hasta 50 kg. Se dio una muy buena pelea el día sábado 27 de junio, Jonathan Uribe ganó en fallo unánime de los jurados representando al Team Antileo de Comodoro Rivadavia”.

Se presentaron en combates amateur chicos y adultos, aunque la delegación de comodorense estuvo más enfocada en sumar experiencia con sus dirigidos, sin importar tanto los resultados obtenidos.

“Malco Onieva fue ganador por fallo dividido y Valentín Manrique también fue el vencedor por fallo unánime. Llevamos chicos pequeños y adultos que realizaron sus primeros pasos, también se realizaron exhibiciones y kick light. Los alumnos fueron: León Antileo, “Lolo” Manrique, Briana Lillo, Lourdes Lillo, Soledad Bejar, Cristian Carrizo, y Nahiara Pizza. Y como siempre queremos agradecer el acompañamiento de Comodoro Deportes”, dijo Marcos Antileo, resaltando el trabajo de la Escuela de Kick Boxing Recreativo y Competitivo “El Chino Team” Caleta Olivia.