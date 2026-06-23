Yocelyn Balboa apuesta al crecimiento de sus alumnos tras pelear en Tailandia

Luego de combatir profesionalmente en modalidad muay thai, la luchadora comodorense se enfoca en su escuela, continúa entrenando y acompañará en octubre a tres de sus discípulos al Mundial de Kickboxing Amateur WKF, que se desarrollará en Colombia.

La peleadora de kickboxing Yocelyn Balboa tuvo una experiencia internacional recientemente en la modalidad muay thai, acompañada por el referente Cristian Bosch (Dojo Serpiente). Se reunió con el presidente de Comodoro Deportes para contar su experiencia y, a su vez, ya centrar el foco en su escuela, cuyos alumnos tendrán compromisos importantes.

“Me reuní con Hernán, le conté un poco lo que fue mi experiencia en Tailandia. Había ido con ganas de aprender, me preguntaron en un momento si quería competir. Competí. Yo había ido a hacer lo que Cristian (Bosch) me diga. Salió la oportunidad, a la semana que llegué ya me tuvieron en cuenta para un evento y luego otros dos días después”, comentó Balboa.

Fueron dos combates profesionales, ganando por knock-out ante una peleadora de origen chino, y luego en el Max Muay Thai en Tailandia, venciendo por puntos a una peleadora local.

“Sentí que todo el trabajo que hago acá valió la pena, físicamente estuvo bien en todos los entrenamientos, no la pasé mal en ese sentido, al contrario. Al estar bien preparada físicamente podía agarrar todos los conocimientos. Y por eso hubo una diferencia muy grande entre la primera y segunda pelea”, explicó Yocelyn.

“En la primera pelea prácticamente fue kickboxing versus muay thai, no entendía mucho las técnicas, el timing. Salí a hacer lo que sabía. En la segunda sí hice muay thai, hice técnicas, me paré diferente. En esas tres semanas evolucioné muchísimo. Tomé todos los turnos, hacía todo al cien, miraba todo para aprender. Debuté de manera profesional, así que estaba atenta a aprender todo, porque metiéndome ahí podía comerme un codo, una rodilla, y no es joda”, agregó.

En cuanto a la reunión con Hernán Martínez, la peleadora señaló: “estuvimos poniéndonos de acuerdo en algunas competencias para los chicos. Voy como profe, acompañando a tres alumnos al Mundial Amateur WKF en Colombia en octubre. Bayron Miranda, Agustín Robles y Luciano Robles. Hay un viaje importante a futuro, para el año que viene, contando con el apoyo de Hernán. De todas formas, se entiende cuando se puede y cuando no. Hay muchos competidores, son muchas las disciplinas que viajan a diferentes lados. Pero siempre está bueno tener el apoyo de Hernán y de Comodoro Deportes”.

“Seguramente, antes de fin de año, haga una pelea en Comodoro, pero ahora volví con el foco en mis alumnos. Son los que mantuvieron el gimnasio a flote mientras no estuve. Estoy muy orgullosa de ellos, se manejaron muy bien, recibí muchas felicitaciones. Se han sumado alumnos nuevos y mi foco es que la escuelita siga creciendo, que ellos puedan competir en todo este año, en la medida de lo posible. Después entrenaré. Yo no entreno cuando peleo, yo entreno todo el tiempo. Entrenar siempre está, forma parte de mi vida”, aclaró.

“Agradecer, como siempre a los sponsors y a la gente de Comodoro. A la vuelta tuve problemas con el pasaje, hice una rifa y la gente me compró la rifa en dos días. Después, el apoyo, más allá de las rifas, siempre hay un mensajito de aliento. Me siento muy querida por la gente de Comodoro, muy agradecida”, concluyó.