Sergio Darío Chocobar finalizó la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor. Aprobó su última materia con un 9.

Histórico: interno de la Unidad N° 6 de Rawson se recibió en la UNPSJB

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) celebró un hecho histórico al concretarse el primer egreso universitario en la Unidad N° 6 de Rawson. Se trata de Sergio Darío Chocobar, quien finalizó la Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor, carrera dictada por la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Sede Puerto Madryn.

Desde la institución destacaron que Chocobar aprobó su última materia con una calificación de 9 (nueve). “La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco celebra con orgullo el primer egreso universitario en la Unidad N° 6 de Rawson”, expresaron en la publicación oficial.

En ese marco, la UNPSJB remarcó que “este logro reafirma el compromiso con el derecho a la educación superior, la igualdad de oportunidades y la función social de la universidad pública, incluso en contextos de privación de la libertad”.

Asimismo, se destacó especialmente el trabajo de la Dra. Anabella Pagotto Fuhr, docente de la casa de estudios, “cuyo rol fue clave para el desarrollo de trayectorias académicas universitarias en este ámbito”.

Finalmente, la universidad resaltó que la educación constituye “una herramienta de inclusión, superación y construcción de proyectos de vida”.

Fuente: El Chubut